Неделя началась с коррекции. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг на фоне публикации квартальной отчетности стали акции Магнита (+2,25%). В аутсайдерах оставались бумаги TCS (-7,59%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 70.

Рубль продолжает укрепление. Пара USD/RUB остается под давлением чистого экспорта, уравновесить который нет возможности. Более того, на фоне роста цен на углеводороды и некоторые металлы, а также ввиду снижения активности импортеров и перехода их на другие валюты сальдо по счету текущих операций может оказаться даже больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хотя Банк России не проводит регулирование и даже таргетирование валютного курса, на наш взгляд, вероятно смягчение требований по продаже валютной выручки экспортерами уже приходе пары USD/RUB в диапазон 60-65, который может произойти в мае. Это будет способствовать стабилизации курса. Не исключаем, что норма продажи выручки будет регулироваться в зависимости от динамики курса рубля.

Санкции в отношении российских углеводородов расширятся. ЕС может ввести эмбарго на импорт российской нефти. На полный запрет уйдет около двух лет. Этот фактор, на наш взгляд, не заложен в цены. Обратной стороной санкций станет значительный рост цен на нефть, что отчасти компенсирует нефтяникам выпадающие доходы даже с учетом скидки на других направлениях. На Европу приходится около половины всего экспорта из РФ (110 млн тонн в год), заместить в обозримом будущем этот объем из других стран невозможно. Реакция рынка на новость, по нашему мнению, будет непродолжительной.

Ожидаем смешанную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 65-68. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2350-2400 пунктов.