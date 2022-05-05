Несмотря на снижение торговой активности парой доллар-рубль, "бычьи" настроения в рубле вчера сохранились. По нашим оценкам, сильный импульс к укреплению рубля был связан с резким ростом цен на нефть марки URALS из-за риторики стран Запада об эмбарго отечественного энергоносителя. При этом заметим, что высокий спрос на национальную валюту сохраняется благодаря реализации 80% валютной выручки экспортерами.

На глобальных валютных рынках доллар откатился как к валютам развитых, так и развивающихся экономик. Причиной этому стало прошедшее заседание ФРС, на котором регулятор повысил ключевую ставку в рамках ожиданий (до 0,75 — 1% г/г), ввиду чего аппетит к риску у инвесторов увеличился. Отметим, что инверсия в гособлигациях США (10 и 5 лет) также была нивелирована.

Доллар на площадках FOREX сегодня утром можно приобрести за 64,6 руб., ввиду чего мы пока не ожидаем принципиального изменения тренда на валютном рынке. По нашим оценкам, пара доллар-рубль может завершить день под отметкой 65 руб. с ориентиром на 60 руб. в случае отсутствия очередных послаблений со стороны ЦБ к валютному контролю.