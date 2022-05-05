Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В ЕС пока не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ, но продолжат их обсуждение.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 2,8-3,2% во главе с высокотехнологичным сектором. Рост рынка ускорился после подведения итогов заседания ФРС, на котором процентная ставка была ожидаема повышена на 50 базисных пунктов, до диапазона 0,75-1%. При этом глава регулятора Пауэлл отметил, что увеличение ставок на 75 базисных пунктов на следующих заседаниях на данный момент не является приоритетным вариантом, хотя ФРС готова бороться с инфляцией и вновь повышать ставки на 50 базисных пунктов. Сокращение баланса планируется начать с 1 июня. Инвесторы восприняли итоги заседания как умеренное ужесточение политики.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В рамках роста среды фондовые индикаторы подошли к краткосрочным целям коррекции (4340 пунктов для S&P 500), у которых инвесторам нужно будет найти новые поводы для покупок.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 почти на 1%. В четверг в регионе состоится в том числе заседание Банка Англии, на котором также ожидается повышение процентной ставки, но, вероятно, лишь на 25 базисных пунктов.

На торгах в Азии утром вслед за покупками в США преобладает позитивная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с праздниками. Австралийский ASX 200 вырос на 0,8%. Китайские индексы после выходных в основном растут в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng увеличился на 0,3%. Индикатор деловой активности в секторе услуг Китая в апреле, по оценке Caixin, при этом упал с 42 до 36,2 пункта, сигнализируя дальнейшее замедление.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после скачка наверх примерно на 5% накануне. Цены наконец поднялись выше сопротивлений 109 долл. и 106,50 долл. соответственно, что открывает им дорогу к движению в район апрельских пиков 115 долл. и 109 долл. В среду в ЕС не смогли согласовать эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов, но намерены продолжить обсуждение и надеются ввести ограничения в ближайшие дни, что дает рынку краткосрочный импульс к росту. В четверг пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+, изменения планов по наращиванию добычи на котором, впрочем, не ожидается.

События дня:

• окончательный индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за апрель (11.30 мск)

• заседание мониторингового комитета ОПЕК+

• заседание Банка Англии (14.00 мск)

• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• выступление главы Банка Англии Бейли (16.15 мск)

• заседание Совбеза ООН по Украине

• ЕС продолжит обсуждение санкций против России

• Мосбиржа опубликует объемы торгов за апрель 2022 г.

• финансовые результаты Энел России за 1-й кв. 2022 г. по РСБУ

• квартальные отчетности ConocoPhillips, EOG Resources, Motorola, News Corp

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду, после попыток роста в начале сессии, изменялись разнонаправленно, в пределах 3%. Долларовый РТС смог вырасти благодаря укреплению рубля и завершил день выше сопротивления 1100 пунктов, недалеко от апрельского пика 1132 пункта, при преодолении которого возможен скачок к уровню конца февраля 1200 пунктов. Рублевый индекс Мосбиржи остается в "боковике", ниже сопротивления 2500 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился в пределах 5% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс растет на 1-2,5% и расположен в районе 64,70 руб. и 69,70 руб. соответственно, у максимумов с февраля 2020 года. Следующими целями движения валютных пар могут стать уровни января 2020 года: 61 руб. и 67,60 руб. соответственно, у которых расположены важные долгосрочные поддержки.

В начале торгового дня внешний фон может способствовать новым попыткам роста российского фондового рынка и в особенности долларового индекса РТС благодаря укреплению рубля. Шестой пакет санкций ЕС все еще находится в разработке, что может позволить покупателям осуществить ряд сделок, но общая напряженность при этом сохраняется. Новые европейские ограничения должны затронуть прежде всего нефтяной и банковский сектора. В остальном на мировых площадках после умеренно жесткого тона ФРС царит оптимизм, что улучшает глобальный аппетит к риску.