На открытии рубль по традиции резко укрепился, вновь переписав двухлетние вершины к бивалютной корзине. Доллар приближался к 65,3 руб., евро достигал 69,72 руб. Затем рубль умеренно просел и перешел к консолидации.

Хотя он остается под воздействием дисбаланса в виде превышения предложения инвалюты над спросом из-за мер ЦБ и властей, а также снижения импорта, условным позитивом для рублевых активов выступает тот факт, что вчера постпредам ЕС не удалось достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть.

Однако переговоры продолжатся сегодня, и, согласно информации Bloomberg, Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом не позднее 9 мая.

По итогам вчерашнего заседания ФРС подняла ставки на 0,5 процентного пункта. При этом было заявлено о возможности таких же шагов на следующих заседаниях регулятора. Кроме того, в июне ФРС начнет сокращать свой баланс, изымая излишнюю ликвидность из финансовой системы, которая способствовала беспрецедентному росту фондовых рынков с 2009 г. Несмотря на это, реакция инвесторов была в целом позитивной, хотя сегодня после непродолжительного роста фондовые площадки стали проседать.

Российский долговой рынок сохранил нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI умеренно снижается в рамках коррекции мощной волны роста, стартовавшей в конце марта. Сегодня индикатор обновил двухнедельный минимум.

Нефть продолжает расти

Нефтяные цены в первой половине дня предприняли несколько попыток роста, но каждый раз ощутимо откатывались от новых двухнедельных вершин. В середине наших торгов стало формироваться более устойчивое восходящее движение, локальные максимумы были вновь переписаны. Сейчас Brent прибавляет 2,7% уровня $113,1.

Нефтяной рынок остается под воздействием угроз прекращения поставок нефти из России. Это может произойти как из-за санкций ЕС, так и по причине производственных сбоев, вызванных геополитикой, что способно снизить российскую добычу.

Доллар быстро восстановился

На итоги заседания ФРС американская валюта отреагировала кратковременным ростом, но затем резко снизилась. Сегодня индекс доллара (DXY) некоторое время оставался под давлением, однако затем перешел к восстановлению. В середине российской сессии подъем ускорился, сейчас DXY прибавляет 0,7% около значения 103,3 п.

Европейская валюта сегодня пыталась развить мощное восходящее движение, произошедшее вчера в результате реакции на итоги заседания ФРС. Однако еще в начале дня пара EUR/USD стала сдавать позиции, теряя сейчас 0,5% вблизи отметки 1,057.