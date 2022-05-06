В четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вверх в среднем на 10 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,3%. Объем сделок с ОФЗ вырос по сравнению со средой, но все еще почти в два раза ниже среднедневных оборотов в апреле. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в рублевых гособлигациях после существенного ценового роста в апреле. Котировки ОФЗ уже учитывают ожидания снижения ключевой ставки до 9 — 11% в следующем году. При этом ключевая ставка сейчас находится на 360 б.п. ниже уровня инфляции, что в ближайшие несколько месяцев может сдержать смягчение денежно-кредитной политики. Дальнейшее снижение ставки ЦБР будет скорее перспективой сентября — декабря этого года. Таким образом основной драйвер роста цен ОФЗ локально исчерпал свою силу.

Укрепление курса рубля и рост нефтяных цен вчера оказали умеренную поддержку рынку ОФЗ. При этом негативное влияние на настроение игроков оказывал рост доходности облигаций на глобальном рынке и риски замедления мировой экономики на ожиданиях ужесточения монетарной политики мировыми Центробанками.

Сегодня не исключаем, что снижение склонности к риску на глобальных рынках и стремление российских игроков продолжить фиксацию прибыли в ОФЗ приведут к росту доходности рублевых гособлигаций еще на 5 — 10 б.п.