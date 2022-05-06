Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают сдержанное повышение второй половины недели, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В ЕС продолжат обсуждать новый пакет санкций против РФ.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением трех основных индексов на 3,1-5% во главе с высокотехнологичным сектором. Доходность 10-летних гособлигаций США вернулась выше 3%, достигнув нового пика с 2018 года, а инвесторы в целом переоценивали итоги заседания ФРС и перспективы ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы, которые теперь не казались такими уж несерьезными. Рынок продолжил нисходящий тренд от начала текущего года в условиях высокой волатильности.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь в пессимистичном настроении перед чередой выступлений представителей ФРС, а также ключевым отчетом по рынку труда США за апрель. Сюрпризов в данных по занятости не ожидается, при этом ограничить продажи в пятницу может близость S&P 500 к недавнему минимуму 4062 пункта — самому низкому значению с мая 2021 года.

Торги в Европе накануне, после роста в течение большей части дня, завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,76%. Индикатор развернулся вслед за ухудшением настроений в США. Опубликованные в пятницу данные при этом показали сокращение промышленного производства Германии в марте на 3,9% г/г (ожидалось —1%), подтверждая производственную слабость первой по величине экономики еврозоны.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 после продолжительных выходных вырос на 0,7%. Австралийский ASX 200 упал на 2,1%. Китайские индексы теряют в пределах 3%, а гонконгский Hang Seng снижается на 3,6%, следуя за общемировой тенденцией уклонения от риска. Кроме того, в Китае сохраняются жесткие коронавирусные локдауны.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть более 0,5% после аналогичного повышения накануне. Цены на международный сорт расположены ниже апрельского пика 114,79 долл., а на американский сорт накануне поднялись до нового максимума с конца марта 111,34 долл., после чего опустились к поддержке 109 долл. Рынок опасается более ограниченного предложения на фоне решения ОПЕК+ сохранить умеренные темпы повышения нефтедобычи в июне, а также ожиданий введения нефтяного эмбарго против России в ЕС.

События дня:

• ключевой отчет по рынку труда США в апреле (15.30 мск)

• выступления представителей Банка Англии и ФРС (в течение дня)

• ЕС продолжит обсуждение 6-го пакета санкций против РФ

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли на 0,5-1,3%, на этот раз во главе с рублевым индикатором. Долларовый РТС при этом обновил пик с 22 февраля, но не смог преодолеть сопротивления 1150 пунктов. Ближайшая поддержка для РТС расположена у 1100 пунктов. Рублевый индекс Мосбиржи остается в краткосрочном диапазоне, ниже сопротивления 2500 пунктов с ближайшей поддержкой у 2340 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже изменился в пределах 1% против доллара и евро, ослабев к американской валюте, а сегодня утром на Форекс теряет в пределах 2% и расположен в районе 65,20 руб. и 69,40 руб. соответственно. Российская валюта, таким образом, отступает от максимумов с февраля 2020 года.

В начале торгового дня внешний фон скорее не обещает сохранения оптимистичных настроений на российских фондовых площадках и предвещает разворот рынка вниз. В США прошел шквал продаж через день после заседания ФРС, при этом высокотехнологичный Nasdaq опустился до нового минимума с ноября 2020 года. У рынка РФ пока также нет веских внутренних драйверов для роста, даже если шестой пакет санкций ЕС до конца недели так и не будет объявлен. Нефть тем временем пытается прорваться к новым локальным вершинам, а цены на золото не смогли преодолеть психологически важного уровня 1900 долл./унц.