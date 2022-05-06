МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов заявил, что вопрос газификации Северо-Запада России сухопутными мощностями "Северного потока 2" неоднозначен из-за наличия резервных мощностей других газопроводов и небольшого потенциала газификации Ленинградской области.

"Газпром" 5 мая сообщил, что решил задействовать российские сухопутные мощности "Северного потока 2" для развития газоснабжения Северо-Запада России. Если Германия решит ввести его в эксплуатацию, то в работу со 100% загрузкой может быть включена только одна нитка, а начало включения второй возможно не ранее 2028 года. "Газпром" принял новое решение по "Северному потоку-2"

"Вопрос возможностей использования избыточных мощностей этого газопровода для внутреннего рынка в случае отказа от запуска "Северного потока 2" неоднозначен", — сказал Колобанов.

СКОЛЬКО ГАЗА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" ДАСТ СЕВЕРО-ЗАПАДУ РОССИИ?

Аналитик ЦСР объяснил, что для подачи газа в "Северный поток 2" был проложен газопровод от участка Грязовец до компрессорной станции "Славянская". Он протягивается почти на 900 километров от Вологодской до Ленинградской областей, проходит недалеко от Новгородской области.

Работы, по увеличению производительности газопровода, продолжаются, при этом планируется, что "Славянская" станет одной из самых мощных компрессорных станций в мире. Проектная мощность газопровода должна составить 84,2 миллиарда кубометров в год, из них 55 миллиардов кубометров предполагалось для "Северного потока 2", а остальное — для газоперерабатывающего и газохимического комплекса в Усть-Луге (его построят к 2024-2025 годам), а также для газификации Ленинградской области.

КАК ГАЗОПРОВОД РАЗВЕРНЁТСЯ В РОССИЮ?

Колобанов уверен, что вопрос использования избыточных мощностей "Северного потока 2" в России неоднозначен по нескольким причинам. Во-первых, на большой протяжённости газопровод Грязовец — КС "Славянская" идёт в одном коридоре с другим — Грязовец — Выборг, который снабжает "Северный поток". Таким образом, есть профицит мощности.

Во-вторых, через Ленинградскую область со стороны Новгородской области проходит газопровод Белоусово — Ленинград, который снабжал Эстонию, но сейчас для этих целей не используется, что тоже создаёт резервные мощности.

Наконец, в третьих, потенциал газификации Ленинградской области, обоснованный экономически и технически, очень невелик. "Газпром" оценивал, что прирост потребления не превысит трёх миллиардов кубометров газа в год, в том числе населением — одного миллиарда кубометров. Решение "Газпрома" по "Северному потоку-2" ускорит развитие Ленобласти

Аналитик ЦСР добавил, что общий уровень газификации в этих регионах невелик, но основные неохваченные данным благом территории — в сельской, малонаселённой местности, и строить там дополнительную подводящую и распределительную инфраструктуру очень невыгодно.

Вместе с тем определённый потенциал увеличения потребления газа есть у соседних регионов: Республики Карелия и далее — Мурманской области. Совокупный дополнительный спрос на газ в них оценивается в 9–10 миллиардов кубометров. Однако эта величина значительно меньше профицита мощностей газопровода Грязовец — КС "Славянская". К тому же ответвление на север идёт от Волхова: это оставит малозагруженной почти треть маршрута до "Славянской", заключил собеседник агентства.