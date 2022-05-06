Курс рубля на короткой неделе нарисовал "подкову"

Курс российской валюты к основным резервным валютам в течение завершившейся укороченной рабочей недели изменился мало, хотя и продемонстрировал повышенную волатильность. Вначале он стремительно вырос: доллар на неделе падал до 65,31 рубля — к минимуму с марта 2020 года, евро — до 69,13 рубля — с февраля 2020 года. Однако перед вторыми майскими выходными рухнул, растеряв большую часть достижений среды.

Основным курсообразующим фактором укрепления рубля оставался дисбаланс между спросом и предложением валюты в условиях обязательной продажи экспортерами 80% выручки и обвалившегося в два раза импорта, не способного при текущем курсе абсорбировать предложение инвалюты.

В то же время, геополитические и санкционные риски смогли все же инициировать покупателей, привлеченных низкими курсовыми уровнями долларов и евро.

При этом внешний фон оставался позитивным для рубля. Так, рынок нефти к завершению недели закрепился выше уровня 110 долларов за баррель марки Brent. Впрочем, глобальные рыночные драйверы сейчас не играют главной роли для российского валютного рынка. Сказываются сохраняющиеся ограничительные меры финрегулятора.

В целом, за неделю курс доллара опустился на 1,56 рубля до 69,4 рубля, евро — на 1.5 рубля до 73,25 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом составила 7,8 тысячи против 7,75 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОКАЗАЛ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

Рубль начал рабочую неделю сильным ростом против доллара и евро. Поддержка пришла от ожиданий того, что приток валюты возрастет с началом 100-процентной продажи выручки от поставок российского газа в Европу за рубли. Механизм его оплаты предполагает продажу всей поступающей валюты на бирже. Между тем Еврокомиссия (ЕК) на фоне ситуации с оплатой российского газа предоставит более детальные разъяснения о том, что могут и не могут делать европейские компании в условиях антироссийских санкций, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Большинство стран Европы пока не могут резко отказаться от российского газа на фоне высокой его доли в их энергобалансе. При этом европейские энергетические компании должны совершить следующий платёж "Газпрому" в середине мая и уже — рублями. Это подогревало рост курса российской валюты.

Рынок нефти также уверенно прибавлял, поддерживая курс рубля. Опасения дефицита сырья на рынке обострились после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о предложении поэтапно ввести полное эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета акций.

ПРОГНОЗЫ

Завершение трехдневной рабочей недели рубль провел в падении, компенсируя рост ее начала. На российском валютном рынке в пятницу преобладала коррекция курса рубля вниз. Перед выходными инвесторы решили откупить ощутимо упавшую в предыдущие дни валюту, поскольку это традиционно считается лучшим вариантом хеджирования в условиях геополитической напряженности.

Только за два предыдущих дня недели доллар обваливался на 5,65 рубля, до 65,31 рубля — минимума с марта 2020 года, евро на 5,63 рубля, до 69,12 рубля — минимума с февраля 2020 года Таким образом, курсовые уровни инвалют были достаточно привлекательными для покупок.

Новостной фон также поддерживает давление на рубль перед выходными, побуждая к покупкам валюты. В частности, стало известно, что военный комитет НАТО на уровне начальников штабов соберется 19 мая в Брюсселе, обсудят ситуацию на Украине.

Кроме того, игроки обратили внимание на сообщения о том, что Кремль не располагает информацией о якобы нанесенном ударе по российскому военному кораблю в Черном море. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующих публикациях в украинских СМИ.

Также негативно на динамике рубля сказались данные Минфина РФ о снижении объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. В апреле показатель оказался ниже оценки Минфина РФ (в размере 798,4 миллиарда рублей) на 133,1 миллиарда рублей. В мае ожидаемый объем нефтяных допдоходов прогнозируется уже в размере 414 миллиардов рублей.

Однако пока остается превышение предложения валюты над спросом на нее, рубль продолжит крепнуть. При этом рисками для роста его курса являются возможные дальнейшие послабления со стороны регуляторов, например, в виде снижения доли обязательной к продаже выручки экспортерами — с нынешних 80%. Возможны послабления по выводу валюты за рубеж. Наконец, опасными для рубля все еще остаются геополитические и санкционные риски.