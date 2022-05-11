Российский рынок акций начинает торговаться после длинных выходных. На прошлой неделе после четырех праздничных дней индекс МосБиржи потерял в первую сессию почти 3%, а рубль укрепился сразу на 6%. Возможно ли повторение ситуации?

Сегодня складывается не самый лучший фон. На западных площадках в последние сессии преобладали распродажные настроения. Особенно сильно рынки снижались в понедельник — американский индекс S&P 500 опускался ниже 4000 п. Основные причины слабости прежние: высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ способствуют замедлению экономического роста. В такой ситуации многие инвесторы предпочитают выходить из рисковых активов.

На сырьевых площадках также преобладали распродажи. В начале недели упали котировки многих промышленных и драгоценных металлов. Снизились цены на газ в Европе. Но больше всего пострадали нефтяные котировки. Фьючерсы Brent за два дня рухнули на 8%. Сегодня торги проходят около $104.

Негативное влияние на нефть оказывает как общее замедление глобальной экономики, так и локдауны в КНР вкупе с укреплением американского доллара. Так, Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) накануне понизило прогноз по совокупному спросу на нефть в 2022 г. до 99,6 млн б/с (было 99,8). При этом ожидается, что рынок будет в целом сбалансированным в плане спроса и предложения. То есть дефицита по примеру 2021 г. удастся избежать, считают эксперты EIA.

Рост под вопросом. В сложившейся ситуации пока сложно рассчитывать на быстрый и уверенный подъем нашего рынка. Помимо слабой динамики западных фондовых и сырьевых площадок стоит учитывать сохранение полной неопределенности по поводу перспектив урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, на повестке остается тема новых санкций со стороны ЕС. Странам пока не удалось окончательно согласовать решение о поэтапном отказе от поставок российской нефти и нефтепродуктов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне заявил, что новые санкции Евросоюза могут одобрить в ходе предстоящего совещания глав МИД ЕС, которое состоится 16 мая. Он отметил наличие "ряда сложностей", но дипломат надеется на их скорое урегулирование. Напомним, что ранее европейские чиновники планировали утвердить ограничения еще до конца майских праздников, но ряд стран отказались соглашаться на эмбарго в отношении нефти из РФ.

В цену акций российских нефтяников, на мой взгляд, еще не в полной мере заложен негативный сценарий с запретом на поставки. Так что в случае согласования санкций сектор может быть под локальным давлением. Впрочем, и в котировках нефти, возможно, пока еще не полностью заложен вариант потенциальных ограничений. Если их все-таки примут, то они начнут действовать не сразу. Влияние на стоимость барреля будет отложено во времени на несколько месяцев.

По российскому индексу МосБиржи все еще актуален локальный боковой коридор. Сверху техническим препятствием выступает район около 2500 п. Однако начать его штурм в сложившихся условиях будет непросто. Наоборот, растут риски сползания в сторону 2300 п. и, возможно, даже чуть ниже.

Устойчивей рынка могут выглядеть акции консервативных секторов: электроэнергетика, продуктовый ритейл, телекоммуникации.

На валютном рынке прошлая неделя завершалась импульсом ослабления рубля. Курс USD/RUB возвращался к отметке 70. Учитывая то, что определяющую роль в куросообразовании сейчас играют экспортеры, сделать предположение об уровнях на сегодняшнюю сессию практически невозможно.

Выше уже отметил, что в прошлый раз после длинной паузы торги по паре USD/RUB прошли с резким снижением. Наличие крупных продавцов валюты возможно и сегодня, однако ситуация все-таки чуть поменялась. Тогда был устойчивый нисходящий тренд, а сейчас мы наблюдаем попытку разворота этой продолжительной тенденции. В течение сессий четверга-пятницы мы видели выкуп утренних просадок. К тому же стоит учитывать и падение цен на нефть на 8% в понедельник-вторник.

В США пройден пик сезона отчетов. Согласно данным FactSet, из почти 90% отчитавшихся компаний индекса S&P 500 79% эмитентов показывают превышение чистой прибыли над уровнем прогнозов аналитиков Уолл-Стрит. В среднем показатель увеличился в I квартале на 9,1% г/г. Лучше всех относительно консенсусов показывают себя акции промышленного сектора и "защитного" сектора потребительских товаров. Что касается выручки, то она лучше ожиданий у 74% отчитавшихся компаний.

По индексу S&P 500 допускаем локальный отскок после шести недель распродаж, однако на формирование устойчивой восходящей тенденции рассчитывать по-прежнему не приходится. Цикл ужесточения ДКП и анонсированное сокращение баланса ФРС пока не располагают к началу растущего тренда. Наоборот, риски более глубокого отката в среднесрочной перспективе остаются повышенными. На мой взгляд, ближайшим ориентиром и областью поддержки по S&P 500 выступает район 3810-3860 п. Это на 3,5-4,7% ниже текущих уровней.

Бумаги в фокусе

∙ Газпром. Оператор ГТС Украины со среды прекращает транзит газа в Европу через газораспределительную станцию Сохрановка в Луганской области. Под угрозой оказывается почти треть поставок, проходящих через Украину. В этой ситуации акции компании могут быть под умеренным давлением. Тем не менее Газпром сообщил, что не получил подтверждений обстоятельств форс-мажора. В компании заявили, что не видят никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

∙ ГМК Норникель. В понедельник Великобритания объявила о новых санкциях против России, в рамках которых она повысила на 35% пошлины на импорт платины и палладия. Норникель является крупнейшим производителем палладия с долей в 44%, на рынке платины доля составляет порядка 15%.

До сих пор каких-то конкретных санкций в отношении ГМК не вводилось из-за высокой чувствительности цен на металлы к поставкам от компании. Можно предположить, что недружественный шаг Великобритании не станет началом тенденции по снижению потребления продукции Норникеля, однако сам факт введения импортных пошлин в целом не вызывает оптимизма.

∙ TCS Group. Бумаги завершали прошлую неделю в числе аутсайдеров. В пятницу они просели на 6%. Риски более глубокого отката оцениваются как высокие. Ближайшая область технической поддержи может проходить около 2050-2150 руб.

∙ Русагро сегодня может опубликовать отчет по МСФО за I квартал 2022 г.

∙ В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня среди наиболее заметных имен квартальные финансовые результаты Walt Disney, Toyota, Rivian, Coupang и др.

∙ На среду запланирована публикация доклада Банка России о денежно-кредитной политике.