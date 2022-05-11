В начале текущей недели мировые рынки продолжили негативную динамику. Однако вчера во второй половине дня покупки активизировались, что позволило развитым рынкам продемонстрировать умеренный коррекционный рост — индекс MSCI World смог подняться на 0,2%. При этом развивающиеся рынки продолжили находиться под давлением, в результате чего индекс MSCI EM снизился на 0,7%.

Основным фактором для инвесторов продолжает оставаться ожидание дальнейшего активного ужесточения денежно-кредитной политики в США. На прошлой неделе ФРС подняла ставку на 50 б.п., а также объявила о том, что с 1 июня начнет сокращать баланс, накопленный в рамках программы количественного смягчения. Несмотря на достаточно мягкие сигналы со стороны регулятора по итогам предыдущего заседания, инвесторы опасаются, что из-за высокой инфляции ему придется пойти на более активное повышение ставки. Действия ФРС приведут к росту стоимости долларового фондирования и оттоку ликвидности с рынков, что негативно для широкого спектра активов. Плюс к этому, это может привести к скатыванию экономики страны в рецессию, что также будет оказывать давление на рынки. В сложившихся обстоятельствах инвесторы продолжают наращивать в своих портфелях защитные инструменты, а коррекционный рост воспринимают, как возможность продать рисковые активы по лучшим ценам. Учитывая это, настроения на рынках в ближайшие дни может определить сегодняшний выход данных по инфляции в Штатах, что может способствовать пересмотру инвесторами ожиданий относительно дальнейших действий ФРС США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Так, в Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 2,4%, торгуясь в районе 104,8 доллара за баррель. Кроме инфляции в США, сегодня в ходе торгов инвесторы обратят внимание на статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах, а также выступления представителей ЕЦБ и ФРС.

На прошлой неделе индекс Мосбиржи отступил ниже 2 400 пунктов. После длинных выходных ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Негативные изменения внешнего фона и сохранение геополитических рисков будут оказывать давление на наш рынок. В результате, индекс Мосбиржи может протестировать минимумы прошлой недели, установленные чуть выше 2 370 пунктов. Уход рынка ниже данной отметки может спровоцировать ускорение снижения, вызванное закрытием длинных позиций по "стопам".

На валютной секции Московской биржи в конце прошлой недели доллар и евро смогли перейти к коррекционному росту по отношению к рублю. На этой неделе основные мировые валюты попытаются продолжить коррекционный отскок. Так, на наш взгляд, пара доллар/рубль до конца недели может закрепиться в диапазоне 70-75 рублей и сделать существенный шаг к его верхней границе.