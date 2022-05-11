В пятницу торги на рынке ОФЗ проходили в боковом диапазоне при относительно небольших оборотах. В целом за прошлую неделю доходность коротких и среднесрочных ОФЗ выросла на 10 — 20 б.п. Инвесторы фиксировали прибыль в гособлигациях после заседания ЦБР и на ухудшении внешнего новостного фона (обсуждение в ЕС шестого пакета санкций, предполагающего эмбарго на российскую нефть).

Вышедшие данные по недельной инфляции в РФ с 23 по 29 апреля на уровне 0,21% (0,25%, 0,20% и 0,66% на предыдущих трех неделях) и годовой инфляции 17,7 — 17,8% (17,6 — 17,7% на предыдущей неделе), на наш взгляд, носят нейтральный характер для рынка российских облигаций. Замедление темпов роста потребительских цен соответствует рыночным ожиданиям. При этом ключевая ставка уже находится на 370 б.п. ниже инфляции, что может ограничить возможность снижения ключевой ставки ЦБР на ближайшем заседании в июне.

На этой неделе ожидаем, что доходность ОФЗ срочностью более года останется в диапазоне 10,2 — 10,4% годовых.