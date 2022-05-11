Цены на нефть c начала недели уверенно снижаются. За два дня котировки Brent потеряли почти $10 или 8,8%. Отсутствие прогресса по санкциям на российскую нефть от ЕС, рост процентных ставок и карантин в Китае способствовали охлаждению топливных рынков. Во вторник актуальный прогноз по рынку нефти представило Минэнерго США, завтра аналогичные публикации ожидаются от МЭА и ОПЕК. Запасы нефти и нефтепродуктов в США, судя по прогнозам, на прошлой неделе могли вырасти. Предсказан конец эпохи укрепления рубля

График фьючерсов Brent демонстрирует отсутствие потенциала для продолжения роста. Пробой фигуры «треугольник», сформировавшейся на дневном графике, завершился откатом к прежним уровням, что повышает риски более глубокого снижения. Важной зоной поддержки выступает коридор $97,5-100 за баррель. Уход ниже маловероятен, но при сохранении негативных драйверов эти уровни могут быть протестированы в ближайшие дни.

Еврокомиссия продолжает сталкиваться со сложностями в процессе согласования эмбарго на российскую нефть. Жесткую позицию заняла Венгрия, которая требует для себя более длительный переходный период. Также ЕС, вероятно, не будет вводить запрет на транспортировку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны. На этом настаивает Греция, которой принадлежит более четверти всех нефтяных танкеров мира. Однако запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, по-прежнему прорабатывается.

Между тем морской нефтяной экспорт из России остается высоким. По данным Bloomberg, на неделе до 6 мая он составил 3,56 млн б/с, что чуть ниже 3,62 млн б/с в предыдущую неделю. Апрельский экспорт оказался самым сильным с начала 2022 г.

Несмотря на активные отгрузки, Urals продолжает торговаться с дисконтом порядка $30-35 с барреля. Вероятно, к концу года этот дисконт будет постепенно сокращаться до $10-15 с барреля.

Во вторник ежемесячный отчет по рынку нефти — Short-Term Energy Outlook (STEO) представило Минэнерго США. По оценкам ведомства, запасы нефти в странах ОЭСР завершили I квартал на уровне 2,63 млрд барр. Это чуть выше февральских уровней, но по-прежнему близко к минимумам с 2014 г. Низкий уровень запасов будет ограничивать потенциал снижения цен на нефть в ближайшие месяцы. Оценка спроса в 2022 г. вновь была понижена. Корректировка составила 0,2 млн б/с, до 99,6 млн б/с в среднем по году. Основное влияние на прогноз оказал пересмотр данных по США и Китаю. В 2023 г. потребление вырастет на 1,9 млн б/с. Оценка добычи нефти в США была снижена на 0,1 млн б/с, до 11,9 млн б/с. К концу года производство в США вырастет до 12,5 млн б/с против ожидавшихся ранее 12,6 млн б/с. В 2023 г. среднегодовой уровень может достичь 12,8 млн б/с.

Прогноз по цене на Brent в 2022 г. остался в районе $103,4 за баррель, а вот оценка 2023 г. была повышена с $92,6 до $97,2 за баррель. Во II квартале ведомство ждет $107, во II полугодии — $103. Помесячный прогноз с мая по декабрь 2022 г. практически не изменился.

Число буровых в США растет медленно. На прошлой неделе Baker Hughes насчитал 5 новых нефтяных установок, всего 557 уст. В Канаде число активных установок сократилось на 3 уст. Несмотря на резкий рост числа разрешений на бурение, полученных в марте, мы пока не видим этого эффекта на реальной буровой активности. Понижение прогнозов от EIA говорит о том, что в ближайшее время от сланцевиков сложно ждать дополнительных поставок.

Запасы нефти в США на прошлой неделе могли вырасти на 1,6 млн барр., сообщает API. Запасы бензина и дистиллятов также могли вырасти на 823 тыс. и 662 тыс. барр., соответственно. Данные умеренно негативны, сегодня ждем официальной оценки запасов от Минэнерго США.

Сегодня с утра фьючерсы Brent растут на 2,7% к уровням закрытия предыдущего дня и торгуются в районе $104,3 за баррель.