Российский фондовый рынок к середине дня не показывал единой динамики, оставаясь под влиянием динамики рубля и геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи к 13.30 мск снизился на 0,42%, до 2382,97 пункта, а долларовый РТС вырос на 1,90%, до 1108,69 пункта.

Рубль на Форекс к середине дня коррекционно укреплялся к доллару и евро, прибавляя 1,5-3%, и располагался у 68 руб. и 72,50 руб. соответственно. На Мосбирже российская валюта повышалась примерно на 1,5%, находясь у 68,30 руб. и 72 руб. соответственно и пытаясь восстановить позиции после ослабления в конце прошлой недели.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали обыкновенные акции Россетей (+4,20%), гдр РусАгро (+3,75%), котировки ФосАгро (+2,63%), бумаги ОГК-2 (+2,46%), гдр X5 Retail Group (+2,38%).

РусАгро в среду сообщила о сокращении чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале текущего года на 66%, до 2,24 млрд руб., но скорректированная EBITDA компании при этом выросла в 1,5 раза, до 16,887 млрд руб. Акционеры РусАгро 10 июня рассмотрят вопрос делистинга гдр с Лондонской биржи.

В лидерах снижения находились бумаги Полюса (-3,17%), котировки En+ Group (-3,12%), акции ГМК "Норильский никель" (-2,19%) и бумаги Системы (-2,16%).

Негативное влияние на Норильский никель оказывали новости о вводе Великобританией 35-процентных пошлин на импорт платины и палладия из России.

Полюс в среду ощущал давление от достижения ценами на золото очередного минимума с февраля текущего года 1832 долл./унц., после чего котировки драгоценного металла, однако, вернулись в район 1850 долл./унц.

С технической точки зрения цены на золото в апреле так и не проверили на прочность уровень 2000 долл./унц. и с тех пор остаются под нисходящем давлением, которое обеспечивается началом цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также высокими доходностями гособлигаций. Котировки расположены ниже среднесрочного сопротивления в виде средней полосы Боллинджера недельного графика (1890 долл./унц.), что указывает на риски развития нисходящего движения к поддержке 1775 долл./унц. (также район нижней полосы Боллинджера). На данный момент импульс к росту драгоценного металла утрачен, а факторы высокой инфляции и геополитической напряженности не способны перевесить перспективу повышения процентных ставок как в США, так и в Европе. Технически ситуация может измениться при возвращении золота выше 1890 долл./унц. Ближайшая поддержка, в то же время, расположена у 1830 долл./унц.

Внешний фон: позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,5%, продолжая восстановление утерянных в начале недели позиций. Настроения поддерживались сильными квартальными результатами и прогнозами Thyssenkrupp, а также общим усилением мирового аппетита к риску.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли около 3%, стремясь к ближайшим сопротивлениям 107,50 долл. и 104 долл. соответственно, при закреплении выше которых можно будет ожидать нового витка роста. В среду отчет Минэнерго США по запасам может не дать значимых сигналов к движению, а в четверг запланирована публикация ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства. В остальном инвесторы ждут новостей, способных указать на перспективы мирового спроса и предложения нефти (как из России, так и из Китая).

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 1%, предвещая отступление индикаторов от многомесячных минимумов. Одной из причин для оптимизма в середине недели могли бы стать данные о замедлении потребительской инфляции страны в апреле (в частности, до 8,1% г/г по основному индикатору). Если пик роста цен действительно будет пройден, ФРС сможет смягчить свой взгляд на темпы сворачивания стимулирующих мер, что позитивно для рисковых активов.

События дня:

• доклад Банка России о денежно-кредитной политике (15.00 мск)

• индекс потребительских цен США в апреле (15.30 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• выступление представителя ФРС Бостика (19.00 мск)

• квартальные результаты Walt Disney

Рынок внутри дня

Общий настрой: На мировых фондовых площадках в середине недели наблюдалось усиление аппетита к риску, которого, однако, не было достаточно для возвращения интереса к российским активам. Долларовый РТС вновь повышался благодаря динамике рубля, но оставался ниже краткосрочного сопротивления 1150 пунктов, а рублевый индекс Мосбиржи колебался в узком диапазоне. Интерес для российских инвесторов по ходу дня могут представлять протоколы заседания ЦБ РФ, которые будут опубликованы в условиях сохранения силы рубля. Зарубежные акции при этом могут получить дополнительный импульс к росту в случае замедления инфляции в США.