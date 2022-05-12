Вчера на российском рынке частично повторилась ситуация прошлой среды, когда после длинных выходных акции преимущественно снижались, а курс рубля резко укрепился. Накануне индекс МосБиржи в моменте падал до 2370 п. и лишь в последние полтора часа торгов немного отскочил. В это же время пара USD/RUB снизилась на 3% до 67,2.

Обороты остаются низкими. В акциях индекса вчера наторговали на 18,7 млрд руб., из которых почти половина приходится на Сбербанк и Газпром. Это в 2,3 раза ниже средних значений за март-апрель. На этой неделе торговые обороты уже вряд ли существенно увеличатся. Пока причин для этого не видим.

По индексу МосБиржи вероятна преимущественно нейтральная динамика. Остается актуальным сценарий боковой консолидации около текущих уровней.

В гособлигациях ситуация аналогичная — оборот по ОФЗ вчера составил всего 1,9 млрд руб. При этом среднее значение за последние два месяца 8,3 млрд руб., то есть в 5 раз больше. Более сильный спад объемов торгов по ОФЗ относительно акций обусловлен спецификой инструмента. Облигации не подходят для спекулятивной торговли, а больше рассчитаны на работу по принципу "купил и держи". В условиях отсутствия нерезидентов это стало особенно заметно.

Активность участников падает. Вместе с оборотами в последние сессии постепенно снижается и внутридневная волатильность. Амплитуда колебаний с прошлой недели укладывается в 2%. Может показаться, что это все еще достаточно высокое значение, но если рассчитать средние колебания индекса в период после недавней приостановки торгов, то мы получим 4,5%, а с учетом февральских событий — почти 6%.

Важным фактором поддержки российского рынка акций накануне стал рост сырьевых товаров. Котировки Bloomberg Commodity Index выросли на 2,2%. Фьючерсы Brent после просадки на 8% в понедельник-вторник вчера отскочили почти на 5% до $107,5. Краткосрочный взгляд по нефти в основном нейтральный (нет устойчивого тренда), хотя волатильность останется повышенной.

Ускорение сырьевых товаров произошло вместе с публикацией статистики из США. Инфляция в стране (CPI) в апреле составила 0,3% против прогноза 0,2%. В годовом выражении показатель находится на уровне 8,3%.

Рынок акций США в это же время негативно воспринимает сохранение высокого инфляционного давления, дисконтируя дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и более высокие форвардные ставки. При этом риски полноценной рецессии очень значительные.

Под наибольшим ударом на рынке США сейчас акции высокотехнологичных компаний, несмотря на их и без того гигантскую просадку последних месяцев. Индекс Nasdaq Composite с максимумов упал уже на 30%. И это усредненный индекс. Отдельные фишки и громкие имена потеряли более 50%: Netflix, NVIDIA, Coinbase, PayPal, Zoom, Uber и др.

Индекс S&P 500 вчера не сумел продолжить технический отскок и упал на 1,6% несмотря на перепроданность. Котировки опустились к минимальным уровням с марта прошлого года. На мой взгляд, ближайшим ориентиром и областью поддержки по S&P 500 выступает район 3810-3860 п. Это на 1,9-3,1% ниже текущих уровней.

Инфляция в России замедляется — и это позитивно как для рынка акций, так и облигаций. Согласно последним данным Росстата, недельный прирост составил 0,12% — это минимум после февральских событий. В годовом выражении инфляция составляет 17,7%.

Замедление инфляции открывает путь для дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России. В результате растет привлекательность акций с точки зрения будущей дивидендной доходности. Этот год, кончено, для многих компаний станет исключением и выплаты снизятся или будут перенесены, но на долгосрочной перспективе мы считаем, что усредненная дивдоходность нашего рынка останется одной из самых высоких в мире.

В то же время с такими цифрами по инфляции открывается пространство для некоторой переоценки и долговых бумаг, в том числе даже ОФЗ, которые значительно выросли в предыдущие недели. Речь в первую очередь идет о среднесрочных выпусках с погашением через 3-5 лет.

Бумаги в фокусе

∙ ОГК-2 (+9,6%). В среду акции показали лучший результат среди более-менее ликвидных бумаг. Каких-то свежих корпоративных новостей, способных спровоцировать подобное движение, не обнаружено. Другие "сестры" ОГК-2 по Газпром энергохолдингу, а именно МосЭнерго (+0,6%) и ТГК-1 (+1,6%), показали гораздо более скромный результат.

На горизонте года по ОГК-2 в качестве ориентира наверху можно выделить уровни, которые были до февральской просадки. Это район 0,55 руб., что на 17% выше текущих значений.

∙ Русагро (+3,6%). Опубликован сильный финансовый отчет за I квартал 2022 г. Уверенный рост выручки и EBITDA обусловлен подъемом цен на ключевые товары компании при сдержанной динамике объемов продаж. Снижение чистой прибыли г/г и кв/кв связано с крупными убытками по курсовым разницам.

Бросается в глаза рост чистого долга до рекордных уровней. Это результат отрицательного показателя FCF за I квартал в размере —8,5 млрд руб. (+6,5 млрд руб. годом ранее). Компания сильно нарастила дебиторскую задолженность в начале года, что можно связать как с удорожанием стоимости продукции, так и с возможными сложностями в расчетах с контрагентами из-за санкций. Увеличение долговой нагрузки для Русагро — неприятный, но совершенно некритичный момент даже в условиях возросших процентных ставок, так как группа получает льготные кредиты в рамках господдержки с/х отрасли.

Среди важных моментов отметим наличие пункта о рассмотрении листинга расписок Русагро в Лондоне в ходе следующего собрания акционеров. Высока вероятность, что будет принято решение о делистинге с LSE, что в текущих условиях выглядит логичным решением.

∙ Норникель (-2%). Акции ощутимо просели, реагируя на новость о том, что Великобритания повысила пошлины на российские поставки палладия и платины. Компания является крупнейшим в мире производителем палладия с долей в 44%, на рынке платины доля составляет порядка 15%. К тому же котировки палладия вчера снизились и выглядели хуже других металлов. Негативная реакция в бумагах ГМК может быть кратковременной.

∙ Сбербанк-ао (+0,2%), Сбербанк-ап (-2,5%). Обыкновенные акции наконец-то стали стоить дороже привилегированных. Наблюдаемая в последние недели неэффективность рынка, когда соотношение АО/АП находилось ниже 1, нейтрализована. В моменте оно падало до 0,94, хотя никаких фундаментальных оснований для этого не было.

Такая ситуация складывалась из-за того, что в обыкновенных бумагах мог сохраняться повышенный навес со стороны крупного продавца. Или же были открыты значительные маржинальные позиции, целью которых был рост соотношения уверенно выше 1. То есть рядом участников использовались арбитражные стратегии, работающие на спредах. Однако после февральских событий и ограничений на шорты закрытие этих позиций спровоцировало обратный эффект. В результате в моменте соотношение сильно падало.

Сейчас ситуация нормализовалась, однако потенциал для опережающей динамики АО над АП Сбербанка сохраняется. Соотношение в ближайшее время может вернуться в район 1,05-1,10.

Отчеты и важные события

∙ На сегодня запланированы заседания советов директоров Россети Волга, Россети Северо-Запад, Россети Сибирь. У всех в повестке есть вопросы дивидендов за 2021 г.

∙ В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня среди наиболее заметных имен квартальные финансовые результаты Alibaba, Brookfield Asset Management, Motorola Solutions, NIO и др.

∙ В четверг должны объявить итоги ребалансировки индексов MSCI. Однако в новых условиях этот фактор для российского рынка уже не играет никакой роли, так как потоки капитала нерезидентов ограничены.