Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после резкого роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Других значимых драйверов для рынка не появилось.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток повышения в начале дня, завершились разворотом и падением трех основных индексов на 1-3,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который обновил очередной минимум с 2020 года. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average тем временем опустились до самых низких значений с 2021 года. Изначально рынок порадовали данные о замедлении потребительской инфляции страны в апреле как по основному (до 8,3% г/г), так и по базовому показателю (до 6,2% г/г), но основным в итоге стал факт того, что цифры оказались выше ожиданий. Инвесторы опасаются дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что вполне обосновано.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% перед выходом данных по производственной инфляции США за апрель. Темпы её роста, как прогнозируется, также замедлились (с 9,2% до 8,9% г/г по базовому показателю), но все еще являются крайне высокими.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2,6%, который отвоевал все потери начала недели. В четверг рынки, впрочем, могут вернуться к снижению после изменения настроений в США, а также данных по Великобритании, которые преимущественно оказались хуже прогнозов. Так, ВВП страны в 1-м квартале вырос на 8,7% г/г (ожидалось +9%), а промышленное производство в апреле сократилось на 0,2% м/м вопреки ожиданиям роста на 0,1%.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,8%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,7%. Китайские индексы теряют в пределах 1%, показывая более сдержанную динамику на фоне данных о замедлении распространения коронавируса в стране.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются в пределах 1,5%, корректируясь после скачка наверх на 5-6% накануне. Котировки в середине недели поднялась к средним полосам Боллинджера дневных графиков (107,50 долл. и 104 долл. соответственно) на фоне опасений в отношении более ограниченного предложения на рынке, которые подогрела частичная приостановка транзита российского газа через Украину. Отчет Минэнерго США при этом показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 8,5 млн баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов примерно на 4,5 млн баррелей. В четверг на рынке ждут ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК.

События дня:

• ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)

• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)

• индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)

• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• советы директоров Россетей Сибири и Северо-Запада рассмотрят вопрос дивидендов за 2021 год

• итоги ребалансировки индекса MSCI Russia

• встреча глав МИД стран Большой семерки

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду, после продолжительных выходных, завершили сессию изменениями на 0,2-3,3%, при этом долларовому индикатору удалось вырасти. Рублевый рынок оставался в узком диапазоне и стремился к поддержке 2350 пунктов, а долларовый РТС так и не смог преодолеть сопротивления 1150 пунктов, что указывает на ограниченность сил покупателей. Поддержка для индекса РТС расположена у 1050 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился в пределах 4% против доллара и евро в рамках коррекции, а сегодня утром на Форекс изменяется разнонаправленно, менее чем на 1%, и расположен в районе 66,20 руб. и 70,30 руб. соответственно. Российская валюта пытается сохранить восходящий тренд последних недель.

В четверг внешний фон в начале торгового дня скорее способствует развитию продаж в том числе российских акций ввиду возвращения опасений относительно замедления мировой экономики в условиях геополитической неопределенности и ужесточения денежно-кредитных условий. Рынку РФ с учетом нисходящей динамики цен в том числе на сырьевые товары также будет сложно найти поводы для развития повышения. День при этом отметится публикацией данных по производственной инфляции в США, а также ежемесячными отчетами МЭА и ОПЕК, в которых наиболее интересными будут прогнозы по спросу и предложению.