Председатель ФРС ждёт болезненные времена, а Конгресс может ввести регулирование цен на топливо

• Торги на американском рынке вновь оказались достаточно волатильными. Индексы Dow Jones и S&P 500 смогли отойти от минимумов дня, но не смогли ликвидировать отрицательный результат сессии. Более того, S&P 500 всего в 1,9- процентном падении от «медвежьего» рынка. Закрытие дня ниже линии 3,837,249 будет означать падение более 20% от пика 3 января.

• Председатель ФРС Джером Пауэлл официально утверждён на второй срок, но это не главное. В интервью MarketPlace Radio он признал, что в ФРС уже не считают мягкое «приземление» основным сценарием. По его словам, возвращение инфляции к 2% будет болезненным процессом, но ещё хуже может быть в случае закрепления текущей инфляции на высоких уровнях. «Если дела пойдут хуже, чем мы ожидаем, то мы готовы сделать гораздо больше». В какой-то мере подобное заявление можно рассматривать в качестве возвращения идеи повышения ставки на 75 базисных пункта в рамках ближайших заседаний.

• В качестве дополнительной меры поддержки борьбы ФРС с инфляцией лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси презентовала новый законопроект. Инициатива предполагает законодательное ограничение роста цен на топливо и, по сути, регулирование топливного рынка и прибыли переработчиков. Пока сложно понять последствия подобного законопроекта, но Пелоси настаивает на его скорейшем одобрении во имя демократии, во имя свободы и всех американцев, которые стоят за демократами.

• Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за неделю на 1 тыс. до 203 тыс. Однако главной статистикой дня являются данные по ценам производителей. Базовый PPI замедлил рост до 8,8% в апреле с 9,2% в марте при ожиданиях снижения до 8,9%. Однако общий PPI замедлился лишь до 11,0% с 11,5% при ожиданиях снижения до 10,7%.

• Акции Ford потеряли 3%, а General Motors упали на 4,6%. В Wells Fargo полагают, что пик прибыли автопроизводителей на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания будет пройден в 2022 году. В дальнейшем компании ждёт рост расходов на переход к производству электромобилей. Возможно, что именно данное утверждение стало причиной роста бумаг Rivian на 17,96%. Чистые производители электромобилей пользовались повышенным спросом.

• 5 отраслевых индексов снизились и 6 выросли. Наиболее слабыми оказались коммунальные услуги (-1,16%) и информационные технологии (-1,14%). Наиболее сильный рост был в здравоохранении (+0,92%) и цикличных товарах (+0,8%).