Итоги торгов на американском фондовом рынке пока не указывают нам о новом направлении, но тот факт, что рынок акций в Нью-Йорке попытался удержать уровень в 4 900 пунктов, возможно, кого-то и порадует.

Нас крайне заинтересовали высказывания главы ФРС США Джерома Пауэлла, которого всё-таки назначили на пост главы ФРС США. Исходя из его подхода к поведению ФРС США в сложившихся условиях, есть понимание того, что у главного финансового регулятора Америки во главе угла стоит именно проблема инфляции.

А это значит, что вполне возможно, борясь именно с этой проблемой инфляции, у большинства членов Комитета по операциям на открытом рынке не будет перед глазами постоянно мелькать картина судорожных агоний разного рода локальных и глобальных инвесторов, перетрясающих свои портфели вложений в американские активы. То есть возможной паники на Уолл-Стрит в ФРС США не боятся — это уже что-то новое. Ведь при спасении американской экономики раньше всегда стремились сохранить и стабильность фондового рынка в который вовлечено огромное большинство американского населения.

В купе со словами бывшего главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли, который в своём интервью агентству Bloomberg, заявил, что, по его мнению, у ФРС США есть проблемы с оценками и в перспективе у рынка есть очень большие шансы столкнуться с «непопулярными мерами» со стороны ФРС США, наводят на мысль, что мы только в самом начале всего этого процесса переоценки стоимости активов и на Уолл-Стрит и в мире в целом.

Не надо отрицать общее влияние всего происходящего на Уолл-Стрит на мировую и отдельные, локальные экономики самых разных регионов мира. Всё то что мы сейчас наблюдаем, может привести к формированию совершенно новой и, возможно, совершенно непредсказуемой картине мира. Когда в 2008 — 2009 годах все на Давосском Форуме задавали вопрос в адрес ФРС США и администрации Белого Дома о том, как и с чем мы будем жить дальше, мир сам не дал упасть Америке. Это произошло по причине крайней привязанности к американской экономике и всему тому, что принято называть крайне всеобъемлющем понятием — американская демократия. Но по признанию самого бывшего главы ФРС США Бена Бернанке меры ФРС США привели мир к глобальному долговому кризису, и он после масштабной пандемии этого несчастного коронавируса, очень аккуратно подвёл США к инфляционной гильотине.

Вопрос в том, что деньги в системе мировой экономики не могут быть даром или крайне даром (с отрицательной эффективной доходностью) встал очень давно, но платить за это мир будет именно в этом году. Причём самый большой спрос за эти все кульбиты мировой экономики, торговли и денежного обращения могут, а возможно и реально заплатят именно Соединённые Штаты Америки.

Повторюсь для понимания ситуации: со слов бывшего главы Федерального резервного банка Нью-Йорка, в самое ближайшее время ФРС США может столкнуться с тем, что ей (ФРС США) придется поднять базовую учётную ставку до 5% или выше, чтобы сдержать инфляцию в США, а это рынок ещё не в полной мере учёл в своём миропонимании.

Кроме всего прочего, на наш взгляд, сам того наверное не желая, мистер Дадли «подлил масла в огонь» тем, что усомнился в правильности действий ФРС США, высказавшись на тему восприятия локальным и международным рынком глобального оборота вторичного капитала всей проводимой политики американского Центрального Банка. С его слов следует, что «…ФРС США необходимо ужесточить денежно-кредитную политику в достаточной мере для того, чтобы добиться замедления экономического роста и увеличения безработицы (в Америке). Вот что требуется, и, я думаю, что ФРС США должна прямо объяснить это американцам». Готовы ли американцы быть безработными. Это сейчас они сытые и безработные, при этом у них и так в текущих условиях есть масса вопросов к администрации Белого Дома. А что будет с ними дальше?

В данном случае завуалированно мистер Дадли высказался на тему того, что в обозримом будущем в Америке дешёвых денег не будет и вообще возможно не предвидится. Его слова необходимо воспринимать как перспективную «непопулярную меру», по нашему мнению.

Как бы там ни было, торги в Москве снова открываются очередными попытками роста курса российской национальной валюты и это уже 9-вятая неделя укрепления стоимости российского рубля. Актуальное значение рубля сегодня пыталось укрепиться на отметке в 62,50 рубля за один американский «зелёный бакс», но этого пока не произошло.

Этому буквально «аномальному укреплению» можно найти кучу объяснений, но пока российский финансовый рынок живёт в условиях ряда ограничений принимать всё происходящее за абсолютно рыночные движения трудно. Как представляется нам на сегодня, у этого укрепления есть определённые цели и задачи, тем более, с учётом того сложившегося дифференциала между внутренним и внешним курсами российской национальной валюты.

Российский фондовый рынок движется разнонаправленно. Индекс РТС растёт на 1,23%, торгуясь у отметки в 1 153,35 пунктов, а индекс Московской Биржи находится в нейтральном виде и проторговывает уровень в 2 300 пунктов, с минимальными изменениями в 0,14%.

Влияние укрепления курса российского рубля видно не вооружённым глазом на динамику индекса РТС, который на данную минуту, снова пытается расти, следуя за курсом российского рубля. При этом индекс Московской Биржи менее оптимистичен. Надо признать что в рамках это и без того укороченной торговой недели, индекс РТС вырос, а индекс Московской Биржи упал. Виной тому курс российского рубля.

Сейчас курс колеблется у отметок в 62,75 — 65,80 рублей за один американский доллар, а курс единой европейской валюты снова ставит антирекорды текущих дней. За одно ЕВРО на торгах в валютной секции Московской Биржи просят всего 65,10 — 65,25 рублей.

В помощь росту курса российского рубля не падают цены на товарно-сырьевом рынке, где стоимость природного газа и нефть прибавляют по отношению к прошлой неделе.

Нефть марки Brent и WTI торгуются в положительной зоне и на данный момент стоят 108,90 — 108,95 USD/brl., и 106,60 — 106,65 USD/brl., соответственно.