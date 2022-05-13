• Нефть продолжала дорожать. Ещё утром власти Шанхая заявили о том, что будут постепенно смягчать транспортные ограничения в Мегаполисе. Соответственно, рынок ждёт постепенное восстановление китайского спроса.

• Со стороны предложения сохраняются проблемы. Производство в ОПЕК увеличилось за апрель на 153 тыс. бар. в сутки до 28,648 млн бар. в сутки. Это почти вдвое меньше разрешенных в рамках квот соглашения ОПЕК+.

Наибольший прирост был в Ираке, ОАЭ и Саудовской Аравии. Производство в Ливии упало на 161 млн бар. в сутки. Исключая страны без квот, производство составило 24,464 млн бар. в сутки по сравнению с разрешёнными 25,315 млн бар. в сутки. То есть на рынок вновь может вернуться формула дефицита поставок, если спрос на нефть в Китае продолжит восстанавливаться, а производители будут отставать от планов восстановления добычи.

По состоянию на 16:00 мск:

• Brent — $109,87 (+2,25%),

• WTI — $108,62 (+2,35%),

• Алюминий — $2782,5 (+1,48%),

• Золото — $1810 (-0,80%),

• Медь — $8982,76 (-0,63%),

• Никель — $27350 (-1,65%).