Курс российской валюты к основным резервным валютам в течение завершившейся укороченной рабочей недели еще вырос, хотя и повторил пятничную динамику, упав в конце недели в рамках коррекции.

В целом же, доллар на неделе падал до 62,63 рубля — к минимуму с февраля 2020 года, евро — до 64,94 рубля — с июня 2017 года.

Основным курсообразующим фактором укрепления рубля оставался дисбаланс между спросом и предложением валюты в условиях обязательной продажи экспортерами 80% выручки и обвалившегося импорта, не способного в условиях ограничений на движение капитала при текущем курсе абсорбировать предложение инвалюты.

При этом внешний фон оставался позитивным для рубля. Так, рынок нефти остается около уровня 110 долларов за баррель марки Brent. Впрочем, глобальные рыночные драйверы сейчас не играют главной роли для российского валютного рынка. Сказываются сохраняющиеся ограничительные меры финрегулятора.

В целом, за неделю курс доллара опустился на 4,85 рубля до 64,55 рубля, евро — на 6,1 рубля до 67,15 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом сползла до 7,15 тысячи против 7,8 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ГЕОПОЛИТИКЕ

Рубль начал рабочую неделю сильным ростом против доллара и евро. Таким образом, короткая пауза в длительном росте российской валюты, длившаяся во второй половине сессии предыдущей пятницы и с утра прошлой среды, закончилась.

Новости, касающиеся российских поставок углеводородов в Европу, поддерживали курс рубля. В частности, Венгрия и ряд других стран ЕС до сих пор блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.

Кроме того, агентство Рейтер сообщило, что немецкая газовая компания VNG будет в будущем переводить платежи в евро Газпромбанку для оплаты поставок газа и ожидает, что трудностей с конвертацией в рубли не возникнет.

При этом остановка с 11 мая транзита российского газа в Европу через ГИС "Сохрановка", якобы из-за форс-мажора, опять толкнула вверх цены на газ — выше 1100 долларов за тысячу кубометров. Это позитивно для поставщиков газа и в целом — для российского бюджета.

Позитивный для рубля фон поддерживался и заявлениями из Кремля. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все; в то же время Россия готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада, инфляция в стране замедляется, приближается к целевым показателям ЦБ.

Наконец, по оценке Банка России, профицит счета текущих операций в 2022 году может обновить исторический максимум и составить 145 миллиардов долларов, что является основой для укрепления рубля в ближайшей перспективе.

ПРОГНОЗЫ

Завершение трехдневной рабочей недели рубль по складывающейся традиции провел в падении, которое, впрочем, оказалось более сдержанным, чем неделю назад.

Перед выходными игроки по традиции откупали очень привлекательные в ценовом плане доллары и евро, поскольку они существенно падают в последние недели и уже выглядят ощутимо перепроданными.

Кроме того, игроки хеджируют риски в условиях продолжающейся военной спецоперации на Украине и не переносят через выходные свои позиции. При этом они обратили внимание, в частности, на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что движение в проработке Россией и Украиной совместного документа пока отсутствует, ответа Киева на предложения Москвы нет.

Тем не менее, курс доллара имеет потенциал дальнейшего падения, пока не будет сбалансирован текущий счет, например, за счет увеличения импорта или сокращения экспорта, остальные его составляющие в условиях ограничения на движение капитала менее влиятельны.

Впрочем, возможны действия ЦБ РФ по смягчению этих самых ограничений, что надавит на рубль. Однако крепкий рубль решает сейчас основную задачу ЦБ РФ — борьбу с инфляцией и в какой-то мере купирует инфляционные ожидания, поэтому регулятор может повременить со смягчением, что может увести доллар к 60 рублям.