Российский рынок акций завершал прошлую неделю в районе 2300 п. по индексу МосБиржи. Торговая активность существенно снизилась. В пятницу обороты в акциях составили 15,6 млрд руб. — это минимальные внутридневные объемы c 2018 г.

Краткосрочный взгляд на российский рынок акций — нейтральный. Внешний фон существенным образом не меняется. Устойчивей рынка могут выглядеть акции электроэнергетического сектора, ритейлеры, телекоммуникации. Среди отстающих — бумаги нефтяных компаний.

Область ближайшей поддержки по индексу МосБиржи сместилась в зону 2170-2240 п. Сверху же остается актуальным препятствие в области 2460-2500 п. Получается весьма широкий коридор, подходящий для краткосрочной спекулятивной торговли.

На долговом рынке ситуация остается относительно стабильной. Индексы государственных и корпоративных облигаций не показывают выраженной динамики. Бумагам помогают сразу несколько факторов.

Укрепившийся рубль предполагает более быстрое замедление инфляции, а значит открывает возможность для активного снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Вероятно, в краткосрочной перспективе инфляция продолжит замедляться еще и из-за падения потребительской активности, а также снижения объемов кредитования на фоне пока еще высоких ставок. Мы уже это видим в последних недельных цифрах Росстата по индексу потребительских цен.

Это создает пространство для положительной переоценки среднесрочных выпусков облигаций с погашением через 3-5 лет. Учитывая все еще высокий уровень G-спреда, корпоративные бонды выглядят привлекательней ОФЗ с точки зрения потенциальной переоценки.

Санкции. На сегодня назначено совещание глав МИД Евросоюза. На повестке шестой пакет санкций в отношении России. Ключевая тема — план поэтапного отказа от российской нефти. В последние недели европейские чиновники никак не могли найти компромисс по этому вопросу. Нет полной уверенности, что это будет сделано и сегодня.

Если предположить, что схема постепенного введения эмбарго все-таки будет утверждена, в чем пока нет 100%-ой уверенности, то на рынках наверняка будет эмоциональная реакция. Пусть влияние на первом этапе и будет не очень значительным, но на длинном горизонте последствия таких мер весьма существенны. Цены на нефть могут отреагировать спекулятивным ростом. При этом дисконт российского сорта Urals к фьючерсам Brent может еще увеличиться с текущих $30-35.

Для акций российских нефтяников перспектива снижения поставок в ЕС естественно негативна. В случае утверждения новых ограничений, все бумаги крупнейших компаний сектора могут отставать от общей динамики индекса МосБиржи.

При этом и для рубля тема санкций чувствительна, хотя и будет отложена во времени на конец 2022 г. В моменте параметры торгового баланса по-прежнему будут поддерживать курс национальной валюты, но по мере сокращения экспортной выручки курс USD/RUB будет ослабевать. Возврат доллара в сторону 75-80 или даже чуть выше к концу года выглядит весьма вероятным сценарием.

В США пройден пик сезона отчетов, рынок отскочил. В пятницу американский рынок акций уверенно поднимался, однако этот рост пока воспринимается лишь в качестве локального отскока на фоне сильной перепроданности. Общий же среднесрочный нисходящий тренд остается преимущественно нисходящим.

Допускаем, что фаза отскока с последующей консолидацией может продолжиться вплоть до начала-середины июня на фоне активизации байбэков и пока еще благоприятными условиями с рыночной ликвидностью. Однако затем начнется постепенное сворачивание баланса ФРС, что будет мешать восстановлению рынка акций США.

На среднесрочном горизонте снизу ближайшим ориентиром и областью поддержки по индексу S&P 500 выступает район 3810-3860 п. При этом в рамках отскока зона торможения наверху расположена в широком коридоре 4160-4310 п.