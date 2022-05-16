Главным событием сегодняшнего дня станет заседание министров иностранных дел Евросоюза, на котором будет рассматриваться вопрос о поэтапном отказе от российской нефти. По сообщениями западных СМИ, вне зависимости от решения, Германия прекратит закупки нефти в РФ до конца года.

Не исключено, что такое решение будет принято и всем Евросоюзом.

Реакция российского рынка акций, прежде всего,нефтяных компаний, на такой исход переговоров может быть резко негативной, но краткосрочной. Желание Европы отказаться от российской нефти не является сюрпризом, да и нефти от этого в мире больше не станет. Поэтапное введение эмбарго даст время отечественным нефтяникам переориентировать экспортные поставки, но спрэд на российскую нефть может вырасти с нынешних 30-35 долларов.

С учетом того, что сегодня с утра мировые котировки нефти снижаются почти на 2%, акции нефтянки будут под давлением. Эксперты Bloomberg связали мировую рецессию с сильным долларом

В целом же российский рынок акций продолжает оставаться в боковике с тенденцией к снижению. Распродажи могут ускориться при пробое Индексом Мосбиржи отметки 2200 пунктов, тогда целью падения станет район 2000 пунктов, где акции нужно агрессивно подбирать на отскок. Но это необязательный сценарий.

Наиболее перспективно выглядит сейчас «Газпром». Все говорит в пользу того, что крупнейшие западные контрагенты перешли на оплату газа за рубли, а в рамках российских контрсанкций массового отключения потребителей от газа не произошло.

Рубль сохраняет отличные перспективы продолжить рост, хотя санкционная тема будет также довлеть над российской валютой. Как и ранее, курс рубля будет зависеть от объема продаваемой валютной выручки. При этом стоит помнить, что начинается налоговый период, и экспортеры усилят продажу валюты, тем более, что хранить ее на зарубежных счетах рискованно из-за возможности «заморозки».