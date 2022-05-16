Цены на нефть Brent в пятницу смогли вырасти и локально превысили 110 долл./барр. Всплеск оптимизма на мировых рынках и стабилизация позиций доллара способствовали развитию отскока —стоимость Brent смогла во второй половине недели прибавить почти 10 долл. Поддержку оказали и сообщения о сокращении экспорта дизельного топлива из России в апреле на 500 тыс. тонн, до 3,32 млн тонн. Опасения по стабильности поставок из России и сохранению дефицита нефтепродуктов, несмотря на неспособность ЕС согласовать запрет на импорт российской нефти, по-прежнему сохраняются, поддерживая спекулятивную премию в котировках и ослабляя влияние макроэкономических рисков.

Сегодня утром фьючерс на Brent вновь находится под давлением, вернувшись под отметку 110 долл./барр. на фоне разочаровывающе слабых статданных по КНР, отразивших негативное влияние карантинных мер: промышленное производство в стране в апреле неожиданно упало на 2,9% г/г (ожидался умеренный рост), розничные продажи рухнули на 11,1% г/г. Консервативно оцениваем ближайшие перспективы рынка нефти: в отсутствие дальнейшего улучшения настроений на глобальных рынках котировки могут постараться вернуться в нижнюю часть нашего целевого диапазона 100-110 долл./барр.