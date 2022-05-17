МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Торговая неделя на российском рынке акций началась с уверенного роста. Индекс МосБиржи прибавил 2,5%. Обороты выросли с пятничных 15 млрд руб. до 25 млрд руб. Наибольшая активность участников отмечается в бумагах Лукойла и Газпрома.

Внешний фон вчера был смешанным, так что подъем нашего рынка — позитивный сигнал, намекающий на постепенную смену настроений инвесторов. С одной стороны, западные индексы акций вчера либо снижались, либо показывали нейтральную динамику. С другой — продолжился подъем нефтяных цен. Фьючерсы Brent выросли на 2,5%, поднявшись выше $114 за баррель.

По индексу МосБиржи пока по-прежнему актуален формат широкой боковой консолидации. При спокойном внешнем фоне появляются шансы на возврат в район верхней границы боковика около 2460-2500 п. Спуск в область технической поддержки 2170-2240 п. пока не на повестке. Наоборот, растут шансы именно на продолжение подъема в голубых фишках.

Конкретно сегодня лучше рынка могут быть акции основных нефтяных компаний. Локально можно выделить Татнефть и Роснефть. Факторы в пользу этого: не удалость договориться по эмбарго в ЕС, цены на нефть выросли, а курс рубля может немного просесть.

Смягчение мер валютного контроля. После закрытия основной сессии понедельника ЦБ РФ объявил о новых послаблениях валютного регулирования. В течение месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом сумму до $50 тыс. или эквивалент в другой валюте. Ранее лимит составлял $10 тыс. Кроме того, физлица-нерезиденты, работающие в России по трудовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг (нет ограничений по суммам).

Рубль не успел отреагировать на новые меры. Открытие торгов по доллару, вероятно, пройдет чуть выше закрытия 63,4. Вчерашние действия ЦБ вряд ли способны поменять расклад сил на валютном рынке, так как объемы экспортной выручки несопоставимо огромны по сравнению с внешними переводами частных физлиц. Однако само по себе ослабление ограничительных мер выступает индикатором приближения завершенности фазы укрепления рубля.

Если есть потребность в валюте в среднесрочной перспективе, например для покупок за рубежом или путешествий, то приобретение долларов около текущих значений выглядит комфортным. К концу года по мере восстановления импорта и снижения рыночных процентных ставок курс USD/RUB может спокойно вернуться в сторону 75-80. Плюс не стоит забывать про риск снижения цен на commodities и сокращения поставок сырьевых товаров в абсолютном выражении из-за санкций. Это может быть ударом по предложению валюты.

Санкции. Главы МИД стран ЕС так и не согласовали новые ограничения в отношении РФ. Проблема по-прежнему в отсутствии компромисса по постепенному вводу эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России.

"Мы не смогли согласовать шестой пакет. Этот вопрос вернется на рассмотрение постоянных представителей стран ЕС, они продолжат обсуждение", — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Неизвестно, сколько времени займет согласование пакета ограничений вместе с нефтяным эмбарго, добавил он.

Новости безусловно позитивны для акций российских нефтяных компаний. Как уже выше было сказано, сегодня бумаги сектора могут выглядеть сильнее рынка.

Те страны, которые были против эмбарго (Венгрия, Словакия), требовали компенсацию за их потенциальные потери от принимаемых мер. В ЕС на этот шаг пойти не смогли, так как создался бы прецедент, и другие государства также могли бы просить возмещение. В результате все идет к тому, что ограничения на поставки российской нефти придется вводить странам по отдельности, а контроль за исполнением этих мер будет не коллективным, а внутренним. Так что при таком раскладе риски масштабного сокращения поставок в Европу, похоже, снижаются. Следим за дальнейшим развитием событий.

Бумаги в фокусе

∙ Россети Урал (+9%). Совет директоров рекомендовал дивиденды 0,0249 руб. на акцию по итогам 2021 г. По текущей цене доходность может составить около 13,7%. Это один из лучших результатов в секторе электроэнергетики. Как мы видим, дочки Россетей в отличие от многих частных компаний продолжают придерживаться установленных дивидендных политик. Позитивный сигнал и для других МРСК.

∙ Лукойл (+3,3%). Совет директоров отложил вопрос дивидендов за 2021 г., учитывая "нестабильные условия ведения деятельности и ограничения в учетных и банковских системах". Компания вернется к вопросу позже, до конца 2022 г.

Акции в моменте отреагировали снижением, однако решение предполагает не отмену, а просто перенос выплат. Как и в случае со многими другими компаниями, это в первую очередь может быть связано с невозможностью перевода средств тем крупным держателям, которые контролируют свои пакеты в Лукойле через иностранные компании. Нет сомнений, что при стабилизации ситуации в будущем дивиденды будут выплачены.

С технической точки зрения по акциям Лукойла ближайшим препятствием выступает район около 4750-4780 п. В случае его преодоления цели роста сместятся в сторону 5000-5100 руб.

∙ Сургутнефтегаз-ао (+1,7%), Сургутнефтегаз-ап (+5,7%). Стала известна дата заседания совета директоров по дивидендам за 2021 г. Оно состоится 18 мая. В базовом сценарии ожидаем 4,5-4,6 руб. дивидендов по привилегированным акциям, что предполагает доходность около 14%. По обыкновенным акциям сохраняется неопределенность. В прошлые годы выплаты были в районе 0,6-0,7 руб. без какой-либо логики и привязки к финансовым результатам компании. Вероятно, эта тенденция сохранится, хотя и не могу полностью исключать по обыкновенным бумагам вариант, который мы вчера увидели в Лукойле.

∙ Детский мир (-0,1%). Компания опубликовала финансовый отчет по МСФО за I квартал. Результаты слабые, однако это было ожидаемо после публикации скромных операционных показателей. Компания пострадала от сильного снижения трафика (LFL-показатель просел на 18,1% по группе). Показатель EBITDA ухудшился за счет инфляции издержек, SG&A расходы выросли на 17,4% г/г против 6,1% по выручке. Чистый убыток обусловлен как ухудшением EBITDA, так и убытками по курсовым разницам. I квартал у Детского мира сезонно наиболее слабый, поэтому убыток по чистой прибыли не должен вызывать выраженной негативной реакции в акциях.

Менеджмент не дал каких-либо комментариев по дивидендам, поэтому неопределенность в этом вопросе остается. Не исключено, что компания временно отступит от распределения всей чистой прибыли по РСБУ, так как Детский мир сейчас проводит байбэк, а чистый долг увеличился при возросших процентных ставках.