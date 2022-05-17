Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. В ЕС не смогли прийти к соглашению по 6-му пакету санкций против России и подтверждают возможность оплаты газа в рублях по предложенной РФ схеме.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-1,2%, преимущественно корректируясь вниз после роста конца прошлой недели. Индикаторы отступили от районов ближайших сопротивлений (в частности, 4060 пунктов по индексу S&P 500) в ожидании сигналов ФРС в отношении денежно-кредитной политики, а также макроэкономических данных.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5%, предвещая восстановление рынка во вторник. В течение дня на биржах ждут выхода данных по динамике розничных продаж и промышленного производства, выступления главы ФРС Пауэлла и квартальных результатов ритейлеров Walmart и Home Depot. Основное давление на рынок остается нисходящим, но покупатели, в то же время, готовы поднять его чуть выше в рамках коррекции.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, давление на который оказало в том числе ухудшение Еврокомиссией прогнозов и по региональной экономике. Во вторник инвесторы ждут публикации пересмотренных данных по ВВП еврозоны за 1-й квартал, а также выступления главы ЕЦБ Лагард.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,3%. Китайские индексы прибавляют в пределах 1,5% на надеждах ослабления регулирования в высокотехнологичном секторе страны.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после повышения на 2,5-3,5% накануне, когда котировки смогли выйти из внутридневного минуса. Цены на оба сорта обновили максимумы с конца марта, что произошло на фоне опасений перебоев с поставками из России, а также надежд на смягчение коронавирусных мер в Китае. Во вторник фьючерсы приостановили рост у сопротивлений 114 долл. и 114,50 долл. соответственно.

События дня:

• пересмотренный ВВП еврозоны в 1-м кв. 2022 г. (12.00 мск)

• розничные продажи США в апреле (15.30 мск)

• промышленное производство США в апреле (16.15 мск)

• выступление главы ЕЦБ Лагард (20.00 мск)

• выступление главы ФРС Пауэлла (21.00 мск)

• выступление представителей ФРС (в течение дня)

• финансовые результаты Ozon за 1-й кв. 2022 г.

• квартальные результаты Walmart, Home Depot

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после неуверенности в начале дня, завершили сессию уверенным ростом на 2,5-3,7% во главе с долларовым индикатором. Индекс Мосбиржи преодолел сопротивление 2350 пунктов и теперь может стремиться в район следующего 2425 пунктов. Индикатор РТС приостановил повышение у психологически важного уровня 1200 пунктов, пробой которого будет предвещать движение к 1240 пунктам. На рынке в условиях нейтрального санкционного фона восстанавливается краткосрочный оптимизм.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился примерно на 2% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс стабилен к доллару и теряет позиции к евро, располагаясь в районе 63,80 руб. и 68 руб. соответственно, на небольшом расстоянии от достигнутых на прошлой неделе многолетних пиков.

Во вторник внешний фон в начале торгового дня скорее будет способствовать развитию роста на российском фондовом рынке, который накануне еще до объявления о неспособности ЕС прийти к соглашению по санкциям перешел к восходящему движению. Не исключено, что в случае санкционной паузы перед рынком РФ откроются новые горизонты повышения. За рубежом тем временем будут ждать новых макроэкономических сигналов, выступлений глав ЕЦБ и ФРС, а также отчетностей ритейлеров Walmart и Home Depot.