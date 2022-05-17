В начале сессии рубль ненадолго подешевел, реагируя на принятое вчера после закрытия торгов решение Банка России поднять порог зарубежных переводов для россиян и нерезидентов из дружественных стран с $10 тыс. до $50 тысяч.

Данная мера смягчения валютного контроля наряду с предыдущими не смогла привести к перелому мощного восходящего тренда рубля, стартовавшего в марте. Дело в том, что подобных решений недостаточно для устранения дисбаланса спроса и предложения на валютном рынке. Отсутствие покупок инвалюты в рамках бюджетного правила, значительное сокращение импорта, а также обязательная продажа 80% экспортной выручки — все это продолжает оказывать давление на курсы иностранных валют по отношению к рублю.

Позитивом для рублевых активов выступает неспособность участников ЕС принять решение по запрету на поставки нефти из России. При этом несмотря на данный негатив для нефтяных цен они не только не снижаются, но и сохраняют восходящую динамику.

В результате рубль быстро отыграл все сегодняшние потери, но к текущему моменту вновь сдал позиции, выйдя в умеренный минус по отношению к бивалютной корзине.

Российский долговой рынок продолжает развивать восстановление, корректируя нисходящее движение предыдущих недель. Индекс гособлигаций RGBI отскакивает от месячного минимума, установленного в прошлую пятницу.

Нефть пытается продолжить рост

В начале дня нефть предпринимала попытки скорректировать восходящее движение, стартовавшее в середине прошлой недели. Утром котировки перешли к умеренному повышению, переписав двухмесячный максимум. Сейчас Brent торгуется около значения $114,1.

Несмотря на отсутствие компромисса по общеевропейскому эмбарго на национальном уровне многие страны планируют отказаться от импорта энергоносителей из России. Это сохраняет риски для российских поставок на горизонте ближайших месяцев. Дополнительную поддержку сырьевым товарам оказывает улучшение ситуации с пандемией в Китае, благодаря чему власти рассчитывают снять все ограничения в Шанхае с 1 июня.