Пара доллар-рубль по итогам торгов во вторник закрепилась у отметки 63,5 руб. — средних значений последних трех торговых дней

Торги на валютном рынке третий день подряд проходили на фоне повышенной торговой активности, при этом рубль перешел к консолидации в диапазоне 63-64,6 руб. Несмотря на сохраняющийся навес долларов на валютном рынке, послабление Минфина (экспортеры могут не продавать валютную выручку на сумму их платежей по импортным контрактам) выступило противовесом в укреплении национальной валюты. При этом стоит отметить, что вчера евро резко подорожал к доллару, а объемы торгов парой евро-рубль увеличились. По данным европейских СМИ, все больше стран-импортеров открывают счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях, что формирует повышенный спрос на национальную валюту, а соответственно удерживает курсы евро и доллара от внешней волатильности на валютной секции МосБиржи.

Мы полагаем, что сегодня пара доллар-рубль может продолжить консолидироваться в диапазоне 63-64,5 руб., однако скорее локально. Отметим, что в скором времени компании будут готовиться к налоговым выплатам 25-27 мая, что может сформировать излишек долларового предложения на валютном рынке.