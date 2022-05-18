Вчера цены на нефть пытались развить рост, но к закрытию торгов откатились, скорректировав большую часть приобретений понедельника — ближайший фьючерс на Brent отступил к отметке 112 долл./барр.

Рынок нефти вчера в первой половине дня поддерживался ослабевшим долларом и сообщениями о постепенном ослаблении карантинных ограничений в промышленном Шанхае, что улучшает виды по спросу на топливо в КНР.

Способствовали покупкам и опасения по поставкам из Ливии из-за обострения политической обстановки в стране. В результате стоимость Brent поднималась к 116 долл./барр. Во второй половине дня инвесторы предпочли начать фиксировать неплохую прибыль по итогам активного роста последней недели, отыгрывая возобновившийся рост долларовых ставок. Впрочем, Brent смогла удержаться у 112 долл./барр благодаря публикации в самом конце торгов данных API, показавших неожиданно сильное сокращение на прошлой неделе запасов сырой нефти (-2,4 млн барр.) и бензина (-5,1 млн барр.), и отражающих высокий спрос на нефтепродукты в США.

Сегодня утром котировки Brent не показывают значимой динамики. Поддерживающие отраслевые факторы и ожидания публикации сильных официальных данных по рынку энергоносителей в США за прошлую неделю остаются на втором плане, нивелируясь спадом оптимизма на мировых рынках и дорогим долларом. Ждем, что в среду Brent будет проторговывать зону 110-115 долл./барр.