Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В США тем временем с 25 мая намерены заблокировать возможность России обслуживать долларовый госдолг, тем самым провоцируя искусственный дефолт.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,3-2,7% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатор S&P 500 при этом стремился к 4100 пунктам. Данные по розничным продажам и промышленному производству страны за апрель в основном оказались лучше прогнозов, а глава ФРС Пауэлл в рамках своего выступления придерживался жесткого тона в отношении необходимости борьбы с инфляцией, что, однако, не помешало коррекционному росту перепроданных фондовых площадок.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, отступая от локальных максимумов. День в целом обещает быть спокойным на события и отметится публикацией первых данных по рынку жилья за апрель, а также отчетностями ритейлеров Cisco, Lowe's и Target.

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%. Среда для региональных бирж началась с выхода данных об ускорении производственной и потребительской инфляции Великобритании в апреле, но рост потребительских цен при этом оказался чуть ниже ожиданий. По ходу дня также будут опубликованы окончательные оценки потребительской инфляции еврозоны за апрель.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,9% после того, как данные показали сокращение национальной экономики в 1-м квартале на 1% г/г (ожидалось —1,8%). Австралийский ASX 200 увеличился на 1%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после падения на 1,5-2% накануне. Цены во вторник обновили максимумы с конца марта 115,64 долл. и 115,53 долл. соответственно, после чего инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. В ЕС так и не договорились о нефтяном эмбарго против РФ, но сегодня намерены обсудить план по отказу от всех российских энергоносителей к 2027 году. В США при этом допустили снятие санкций с Венесуэлы в случае сотрудничества власти и её переговоров с оппозицией, что может привести в том числе к поступлению новых объемом нефти на мировой рынок. В Американском институте нефти во вторник сообщили о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 2,4 млн баррелей, а бензина — на 5,1 млн баррелей — позитивный для цен сигнал. Вечером на рынке ждут выхода отчета Минэнерго США.

События дня:

• окончательная потребительская инфляция еврозоны в апреле (12.00 мск)

• разрешения на строительство и число строительств новых домов в США в апреле (15.30 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• ВВП России в 1-м кв. 2022 г. (19.00 мск)

• финансовые результаты TCS Group, МТС по МСФО за 1-й кв. 2022 г.

• советы директоров Сургутнефтегаза, Газпром нефти по дивидендам за 2021 год

• Еврокомиссия представит план по отказу от всех энергоносителей РФ к 2027 году

• квартальные результаты Cisco, Lowe's, Target