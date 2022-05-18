Российский фондовый рынок к середине дня оставался в плюсе, пытаясь развить повышение благодаря дивидендным историям и нейтральному санкционному фону. Индекс Мосбиржи к 15.30 мск вырос на 1,83%, до 2468,46 пункта, а долларовый РТС увеличился на 2,44%, до 1230,14 пункта, продолжая обновлять максимумы с конца февраля.

Рубль на Форекс к середине дня укреплялся примерно на 2% к доллару и евро, располагаясь у 64,20 руб. и 67,30 руб. соответственно, и обновив очередной многолетний максимум к американской валюте (62,55 руб.). На Мосбирже российская валюта укреплялась в пределах 1%, находясь у 63,30 руб. и 66,50 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции МТС (+13,06%), бумаги Системы (+9,19%), котировки Газпром нефти (+8,63%), акции ТМК (+7,13%), а также Qiwi (+5,36%).

Совет директоров МТС рекомендовал выплатить рекордные финальные дивиденды за 2021 год в размере 33,85 руб. на акцию (доходность около 15,6%) с закрытием реестра 12 июля. Выплаты также позитивны для бумаг Системы. В течение дня МТС должна представить финансовые результаты за 1-й квартал текущего года.

От совета директоров Газпром нефти (наряду с Сургутнефтегазом) в течение дня ждут решения по финальным дивидендам за 2021 год.

Бумаги Qiwi в среду получили поддержку после того, как акционеры компании 16 мая одобрили обратный выкуп акций в размере до 10% капитала.

C технической точки зрения акции МТС в начале торгов подскакивали более чем на 20%, после чего отступили от внутридневного максимума 282,90 руб., к среднесрочной поддержке 250 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). От способности бумаг устоять выше 250 руб. будет зависеть дальнейшее направление их движения. При положении выше можно ожидать возвращения к более уверенному росту вплоть до закрепления выше 300 руб. В краткосрочном периоде, однако, акции наверняка будут пытаться закрыть образовавшийся сегодня гэп, для чего им надо будет опуститься к 219,60 руб. Держать "длинные" позиции с расчетом на рост котировок в целом имеет смысл выше 200-220 руб., учитывая краткосрочные риски их просадки.

В лидерах снижения находились бумаги Акрона (-1,57%), гдр Fix Price (-1,08%), обыкновенные акции Мечела (-1%), котировки Аэрофлота (-0,53%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,3%. В среду в регионе были опубликованы данные об ускорении потребительской (до 9% г/г) и производственной инфляции (до 14% г/г) Великобритании в апреле, в то время как основной показатель потребительской инфляции еврозоны в прошлом месяце был пересмотрен с 7,5% до 7,4% г/г. В ЕЦБ при этом также стали говорить о возможности повышения ставок сразу на 50 базисных пунктов (аналогично ФРС) на одном из заседаний текущего года.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 2-2,5%, тем не менее оставаясь ниже обновленных накануне пиков с конца марта. Котировки подталкивает выше смягчение карантинных мер в Китае, обсуждение ЕС перспектив отказа от российских энергоносителей в ближайшие 5 лет, а также ожидания данных о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, о чем позже может сообщить Минэнерго страны. В то же время "медвежьим" для рынка фактором может стать смягчение нефтяных санкций США против Венесуэлы в условиях более ограниченного предложения на мировом рынке, о чем заговорили на этой неделе.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил снижение и терял около 0,7% после повышения накануне. На рынок, пытающийся восстановиться от локальных минимумов, может прийти сдержанная фиксация прибыли после подтверждения главой ФРС Пауэллом нацеленности регулятора на борьбу с инфляцией.

События дня:

• разрешения на строительство и число строительств новых домов в США в апреле (15.30 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• ВВП России в 1-м кв. 2022 г. (19.00 мск)

• финансовые результаты TCS Group, МТС по МСФО за 1-й кв. 2022 г.

• советы директоров Сургутнефтегаза, Газпром нефти по дивидендам за 2021 год

• Еврокомиссия представит план по отказу от всех энергоносителей РФ к 2027 году

Рынок внутри дня

Общий настрой: На мировых фондовых площадках в среду преобладало сдержанное снижение, в то время как российские индикаторы Мосбиржи и РТС продолжали повышение на фоне нейтрального санкционного фона и дивидендных историй. До конца дня при прочих равных позитивная динамика индексов РФ, скорее всего, сохранится, но ускорить повышение уже мешают ближайшие сопротивления 2505 и 1255 пунктов. За рубежом тем временем преобладает сдержанный уход от риска, который обеспечивается в том числе не самыми сильными квартальными результатами американских ритейлеров Target и Lowe's.