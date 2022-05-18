Американские фондовые индексы падают в первой половине торгов среды. В фокусе — данные по экономике и сезон отчетности. Инвесторы обеспокоены перспективами кредитно-денежной политики в США.

Индекс S&P 500 начал откатываться от уровня сопротивления 4090 п. Есть риски возврата в район 3900 п. Среднесрочный ориентир — 3700 п.

Данные по экономике

Во вторник выступил Джером Пауэлл. Глава ФРС заявил, что регулятор имеет необходимые инструменты, чтобы ослабить инфляцию в США. Динамика индекса потребительских цен сейчас находится в районе 40-летнего максимума.

ФРС нужно видеть, что темпы инфляции снижаются убедительным образом. Пауэлл выразил надежду, что Федрезерв сможет поднять ставку и справиться с инфляцией, не спровоцировав рецессию в экономике.

"Кривая доходности" гособлигаций США (спред 10- и 2-летних гособлигаций) вернулся в позитивное состояние и указывает на снижение рисков наступления рецессии через 1,5-2 года.

Продажи новых домов в апреле составили 1,72 млн (прогноз: 1,77). Относительно марта показатель снизился на 0,2%. Количество разрешений на строительства упали на 3,2%, до 1,82 млн (прогноз: 1,81 млн). Второй показатель — опережающий индикатор ситуации на рынке недвижимости в ближайшие 3-4 мес.

Корпоративные сообщения

Ритейлер Target (-24%) увеличил выручку в I квартале на 4%. Чистая прибыль снизилась вдвое (г/г) в связи с ростом себестоимости продаж. Чистая прибыль Target в прошедшем квартале уменьшилась до $1,01 млрд, или $2,16. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,19 (консенсус-прогноз аналитиков: $3,07).

После закрытия торгов с квартальной отчетностью выступит Cisco.