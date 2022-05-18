Российский рынок акций в среду к концу сессии оставался в плюсе, получая поддержку от новостей о блокировке 6-гопакета санкций ЕС против РФ, а также дивидендных историй, но все же отступил от внутридневных пиков. Индекс Мосбиржи к 18.00 вырос на 1,23%, до 2453,89 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,75%, до 1221,78 пункта, в течение сессии обновив очередной максимум с 22 февраля 1237 пунктов.

Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 1% против доллара и евро, располагаясь у 63,60 руб и 66,39 руб соответственно. На Форекс валютные пары теряли около 1,5%, и находились у 64,40 руб и 67,70 руб соответственно, при этом ранее доллар опускался до нового минимума с 2020 года 62,55 руб, а евро держался на небольшом расстоянии от минимума с 2017 года 66,05 руб, достигнутого на прошлой неделе.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали акции МТС (+12,23%), бумаги Газпром нефти (+8,63%), котировки Системы (+8,54%), ТМК (+5,46%) и Qiwi (+3,31%).

Совет директоров МТС рекомендовал выплатить рекордные финальные дивиденды за 2021 год в размере 33,85 руб. на акцию (доходность около 15,6%) с закрытием реестра 12 июля. Выплаты также позитивны для бумаг Системы. Кроме того, в МТС сообщили об увеличении выручки в 1-м квартале текущего года на 8,5% при сокращении чистой прибыли на 76,2% из-за роста финансовых расходов и валютной переоценки.

От совета директоров Газпром нефти (наряду с Сургутнефтегазом) ждут решения по финальным дивидендам за 2021 год.

Бумаги Qiwi в среду получили поддержку после того, как акционеры компании 16 мая одобрили обратный выкуп акций в размере до 10% капитала.

В лидерах снижения находились бумаги Черкизово (-2,61%), обыкновенные акции Мечела (-2,54%), котировки Акрона (-1,80%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-1,21% и —0,91% соответственно) и бумаги ФСК ЕЭС (-1,18%).

Внешний фон: негативный

Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли 1,8-2,1% во главе с Nasdaq. Рынок после отскока от многомесячных минимумов вновь ощущал нисходящее давление, которое вполне логично при перспективе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. На этот раз ритейлеры Target и Lowe's не оправдали ожиданий инвесторов по ряду квартальных показателей, оказывая давление на весь сектор. Число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в апреле при этом снизилось на 3,2% м/м и 0,2% м/м соответственно, указывая на некоторое охлаждение национального жилищного рынка. В четверг будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в апреле (ожидается небольшое снижение).

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов на фоне продаж в США ускорил падение и терял около 1%. Основной показатель потребительской инфляции еврозоны в прошлом месяце был пересмотрен с 7,5% до 7,4% г/г, а в ЕЦБ при этом также стали говорить о возможности повышения ставок сразу на 50 базисных пунктов (аналогично ФРС) на одном из заседаний в этом году. В четверг будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ, которые могут прояснить позицию регулятора.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после повышения в течение большей части дня, вышли в минус и теряли около 1%, воздержавшись от обновления достигнутых накануне максимумов с конца марта 115,64 долл и 115,53 долл соответственно. В районе 115 долл для обоих сортов расположен район важных краткосрочных сопротивлений, у которых инвесторы фиксируют прибыль в том числе ввиду перспективы улучшения отношений США и Венесуэлы и последующего смягчения нефтяных санкций. Отчет Минэнерго США в среду при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,4 млн баррелей при падении запасов бензина на 4,77 млн баррелей — в целом позитивный для цен сигнал.

Рынок завтра

Общий настрой: В среду российский рынок пытался продолжить повышение на фоне сохранения нейтрального санкционного фона, а также дивидендных новостей, но все же отступил от локальных максимумов 2490 и 1237 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно. Последнее может предвещать паузу в повышении в ожидании дополнительных драйверов движения. Еврокомиссия в среду приняла долгосрочный план отказа от российских энергоносителей (в том числе газа), а США усиливают давление на РФ в вопросе обслуживания долларового долга, пытаясь спровоцировать технический дефолт. В России, впрочем, как и ранее готовы платить по обязательствам в доступных валютах и, в частности, в рублях.

События дня:

• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)

• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае (15.30 мск)

• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• продажи жилья на вторичном рынке США в апреле (17.00 мск)

• советы директоров Россетей Центра и Приволжья рассмотрят вопрос дивидендов за 2021 год