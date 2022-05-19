Преобладала положительная динамика. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг на фоне дивидендов стали акции МТС (MTSS 244,0, +12,09%). Скорректировались бумаги Мечела (MTLR 135,94, —2,61%). Пара USD/RUB торговалась около отметки 63.

TCS (+0,92%) представил операционные результаты за первый квартал. Число клиентов с начала года выросло на 9%, до 22,7 млн, 15,7 млн из них банк отмечает как активных. Дневная и месячная аудитория достигли 6,9 млн и 17,7 млн соответственно, что что на 18% и 15% больше, чем в четвертом квартале 2021-го. Группа не раскрыла финансовых показателей, отметив только существенный рост выручки и чистого процентного дохода на фоне расширения клиентской базы. Непроцентные доходы превысили половину всех операционных доходов. При этом чистая прибыль сократилась.

МТС (+4,33%) отчиталась за первый квартал по МСФО. Основной прирост выручки (+6,8 млрд руб.) обеспечил ведущий телеком-сегмент, на втором месте оказалось финтех-направление. Увеличение мобильного трафика стало основным драйвером роста доходов. Рентабельность OIBDA сократилась на 2,6 п.п., но удержалась выше 40%. Негативное влияние на динамику прибыли оказало увеличение амортизации в связи с интенсификацией капзатрат и финансовых расходов (-5,3 млрд руб.) на фоне повышения процентной ставки. Число клиентов МТС, использующих финтех-сервисы достигло 11 млн. На этом фоне услуги, не связанные с телекоммуникациями, обеспечили 40% общего роста выручки. МТС планирует активно развивать цифровые сервисы в текущем году, мы не исключаем увеличения капзатрат.

Ожидаем смешанную динамику. Отдельные бумаги будут корректироваться после роста накануне и на фоне нисходящей коррекции на внешних площадках. Ориентир для индекса Мосбиржи: 2400-2450 п. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 63-65.