Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть растут после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. С геополитического фронта не поступает важных новостей.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 3,5-4,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы отступили от района краткосрочных сопротивлений (в частности, 4060 пунктов по S&P 500) после пессимистичных квартальных результатов ритейлеров Target и Lowe's, которые подогрели страхи замедления национальной экономики. Первые данные по рынку жилья страны при этом также показали некоторое его охлаждение и снижение числа разрешений на строительство и начала строительство новых домов в апреле. Как итог, на биржи вернулись сильные продажи, подтверждающие основной среднесрочный нисходящий тренд.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, располагаясь не так далеко от майского минимума 3858 пунктов, который еще могут проверить на прочность до конца недели. Рынок не находит веских поводов для развития роста. В четверг инвесторы смогут оценить еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице, а также показатель производственной активности ФРБ Филадельфии в мае (ожидается сокращение).

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который растерял почти весь прирост предыдущего дня на фоне инфляционных и общеэкономических опасений. В четверг особенно интересными для бирж могут стать протоколы заседания ЕЦБ. В последнее время на рынках все чаще говорят о перспективе скорого повышения процентных ставок в том числе европейским регулятором.

На торгах в Азии утром вслед за продажами на западных площадках преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,9%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,6%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Настроения в КНР поддерживают ожидания снятия коронавирусных ограничений после нескольких недель локдаунов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5-1,5% после падения на 2,5% накануне. Цены в среду не смогли обновить достигнутые ранее на неделе локальные пики 115,64 долл. и 115,53 долл. соответственно, несмотря на данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти и бензина на прошлой неделе на 3,4 млн и 4,77 млн баррелей соответственно. Негативное влияние на котировки оказывал общемировой уход от риска, а также возможное снятие нефтяных санкций с Венесуэлы. В целом цены, однако, должны сохранить краткосрочный импульс к росту при положении выше поддержек 108 долл. и 106 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

События дня:

• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)

• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае (15.30 мск)

• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• продажи жилья на вторичном рынке США в апреле (17.00 мск)

• советы директоров Россетей Центра и Приволжья, РУСАЛа рассмотрят вопрос дивидендов за 2021 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли чуть менее чем на 1%, отступив от внутридневных пиков и ближайших сопротивлений 2505 и 1255 пунктов соответственно. На рынок оказало давление ухудшение мировых настроений, и тенденция к отступлению от максимумов может сохраниться во второй половине недели с ближайшими поддержками у 2400 и 1170 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился на 0,2-0,5% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс изменяется разнонаправленно, в пределах 1%, и расположен в районе 64,40 руб. и 68,30 руб. соответственно, продолжая консолидацию недалеко от многомесячных максимумов.

В начале торгового дня внешний фон скорее будет способствовать фиксации прибыли на российском фондовом рынке, который еще накануне начал отступление от локальных максимумов. За рубежом вновь преобладает уход от риска в ожидании ужесточения денежно-кредитных условий прежде всего в США. Отечественные площадки, тем не менее, могут отчасти поддерживать дивидендные истории. В частности, совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал выплатить за 2021 год 4,73 руб. на привилегированные и 0,8 руб. на обыкновенные акции. В остальном на мировых рынках сохраняется турбулентность, а к росту пытается вернуться разве что нефть.