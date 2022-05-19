МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник снизились, развивая коррекционное движение после отката от сопротивления $115 за баррель. Сильная статистика от EIA не смогла удержать цены от снижения. Тем не менее потенциал для роста сохраняется, поскольку смягчение антиковидных ограничений в Китае и высокий автомобильный сезон в США могут спровоцировать скачок спроса в ближайшие месяцы. Сегодня с утра котировки уже восстанавливают часть потерь предыдущего дня.

Евросоюз представил доработанный план REPowerEU по отказу от российских нефти, газа и угля. Точный срок не обозначается, но подчеркивается, что это может быть "существенно раньше" 2030 г. План по нефтяному эмбарго остается без изменений, хотя фактически это решение блокирует Венгрия, и перспективы компромисса туманные. Отсутствие новых предложений могло снизить уверенность рынка в том, что ЕС удастся в ближайшее время прийти к консенсусу. Очередной контрольной точкой может быть саммит ЕС в последних числах мая.

Запасы нефти в США неожиданно сократились на 3,4 млн барр. против ожидаемого роста на 1,4 млн барр. Сокращение произошло, несмотря на рост добычи с 11,8 до 11,9 млн б/с и скачок экспорта на 641 тыс. б/с, до 3,5 млн б/с. Из стратегических резервов было выпущено 5 млн барр., которые были успешно поглощены рынком.

Загрузка НПЗ выросла с 90% до 91,8%. Запасы бензина ускорили снижение, потеряв 4,8 млн барр. Запасы дистиллятов выросли на 1,2 млн барр. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, выросли на 430 тыс. б/с до 19,7 млн б/с.

Несмотря на такие сильные данные, цены на нефть отреагировали лишь краткосрочным всплеском, после чего продолжили снижение. Аналогичная динамика прослеживалась по ценам на бензин, который вчера подешевел на 5,6%. Опрошенные Reuters специалисты ссылаются на рост нефтепереработки, что может обеспечить достаточный объем топлива на рынке в ближайшее время. Однако данные EIA не указывают на какой-то существенный сдвиг. Возможно, повлияла какая-то внутриотраслевая информация, которая обычно не отслеживается в публичном пространстве.

Днем ранее глава ФРС США в своем публичном выступлении выразил готовность "действовать более агрессивно" в борьбе с инфляцией, если это потребуется. Формулировки регулятора традиционно отличаются расплывчатостью, но рынок воспринял их как сигнал о возможности более активного повышения уровня ставок.

Индекс доллара США отреагировал в среду, отскочив на 0,6%. Индикатор остается вблизи 20-летних максимумов и может продолжить рост. При прочих равных крепкий доллар США оказывает давление на сырьевые активы, поскольку делает их более дорогими для держателей прочих валют.

Сегодня с утра фьючерсы Brent растут на 1,4% к уровням закрытия предыдущего дня и торгуются в районе $110,6 за баррель.