На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку, но затем стал активно укрепляться. Доллар впервые с января 2020 г. приблизился к 61,7 руб., евро установил пятилетний минимум около отметки 61,1 руб. Таким образом, в моменте европейская валюта у нас была дешевле доллара, тогда как на внешнем рынке пара EUR/USD торгуется около 1,05.

Каких-либо новостей, способных вызвать столь сильное движение, не наблюдается. Скорее всего, оно является следствием сохранения рыночного дисбаланса, когда покупателей инвалюты не хватает для удовлетворения большого предложения со стороны экспортеров, обязанных продавать 80% выручки.

В то же время текущие уровни рубля являются завышенными с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. В частности, дефицит бюджета в апреле составил 262,3 млрд руб., при том что в I квартале был зафиксирован профицит в 1,3 трлн руб. На этом фоне ЦБ и власти могут продолжить смягчать валютные ограничения. Самым эффективным шагом для предотвращения дальнейшего укрепления рубля может стать существенное уменьшение размера доли обязательной продажи экспортной выручки.

Российский долговой рынок предпринимает активную попытку развернуться вверх. На открытии индекс гособлигаций RGBI снизился, обновив вчерашний минимум, но вскоре резко восстановился, переписав недельную вершину.

Нефть остается под давлением

В начале дня нефтяные цены восстанавливались после вчерашнего провала, однако утром возобновили снижение, ускорившись после нашего открытия. В результате были пробиты недельные минимумы. Сейчас Brent теряет 1% около отметки $108.

Нисходящей динамике нефтяных цен способствует отсутствие единой позиции ЕС по эмбарго на российскую нефть. Кроме того, возможное возобновления венесуэльских поставок и ухудшение перспектив мировой экономики и сырьевого спроса способны привести к дисбалансу рынка нефти и дальнейшему снижению котировок.

Доллар вновь дешевеет

Поначалу американская валюта снижалась, но утром быстро восстановилась. Однако после старта российской сессии индекс доллара (DXY) стал быстро сдавать позиции, обновив дневной минимум. Сейчас DXY теряет 0,4% вблизи значения 103,5 п.

Европейская валюта в начале дня дорожала, но утром растеряла все достижения. После нашего открытия пара EUR/USD быстро вернулась к дневным вершинам, прибавляя в данный момент 0,35% около уровня 1,050.