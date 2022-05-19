МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок к середине дня не показывал единой динамики, вновь оказавшись под влиянием укрепления рубля. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск снизился на 0,65%, до 2429,48 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,97%, до 1236,5 пункта, поднявшись до нового максимума с 22 февраля благодаря сильному рублю.

Рубль на Форекс прибавлял около 3,5-4% к доллару и евро, располагаясь у 62,20 руб. и 65,30 руб. соответственно, и обновив максимумы с 2020 года к доллару (61,73 руб.) к доллару и с 2017 года к евро (64,94 руб.). На Мосбирже российская валюта укреплялась на 2,5-4%, находясь у 61,90 руб. и 64 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции Qiwi (+5,52%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+9,19%), котировки Русснефти (+2,691%), акции банка "Санкт-Петербург" (+2,78%), а также гдр РусАгро (+1,48%).

Акции Qiwi, судя по всему, продолжали повышение предыдущей сессии в ожидании обратного выкупа бумаг.

Совет директоров Сургутнефтегаза при этом рекомендовал выплатить за 2021 год дивиденды в размере 4,73 руб. на привилегированные и 0,8 руб. на обыкновенные акции, провоцируя повышение бумаг.

C технической точки зрения акции Qiwi пытаются развить рост, но в целом все еще находятся под сильным нисходящим давлением, несмотря на сигналы ADX дневного графика в пользу восстановления краткосрочного бычьего тренда. Покупатели проявляют нерешительность у сопротивления 375,50 руб., преодоление которого позволило бы вернуться к максимумам с апреля и, возможно, развить в том числе среднесрочное повышение. «Длинные» позиции по бумагам стоит наращивать при выходе наверх из диапазона 300-375,50 руб. с перспективой движения выше 400 руб. Важное среднесрочное сопротивление расположено у 500 руб.

В лидерах снижения находились бумаги TCS Group (-5,58%), акции Petropavlovsk (-4,87%), котировки ПИК (-3,69%), гдр X5 Retail Group (-3,36%).

TCS Group опубликовал некоторые операционные результаты за 1-й квартал текущего года, согласно которым клиентская база банка увеличилась на 54% г/г и на 9% к/к при высоких уровнях ликвидности (как в рублях, так и в иностранной валюте), но в то же время кредитор продлил приостановку выплаты дивидендов до конца 2022 года на фоне сокращения чистой прибыли (конкретные цифры не раскрываются).

Золото в четверг пыталось вернуться к повышению, но золотодобывающие компании оставались под давлением ввиду положения цен на драгоценный металл ниже краткосрочного сопротивления 1850 долл.

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 2%, подвергнувшись общемировым страхам в отношении разгара рецессии. На глобальном уровне опасения были спровоцированы объявлением дефолта Шри-Ланки по зарубежным долговым обязательствам. Протоколы ЕЦБ при этом подтвердили обеспокоенность регулятора высокой инфляцией и намерение завершить программу покупки облигаций в 3-м квартале текущего года. На рынках при этом ожидают первого повышения процентных ставок ЕЦБ в июле.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в минус и теряли около 1,5-2%, развивая коррекцию с локальных максимумов вместе с продажами рисковых активов и проверяя на прочность поддержки 108 долл. и 106 долл. соответственно. Инвесторы опасались замедления мирового спроса при потенциальном восполнении как минимум части экспорта нефти из России. Кроме того, в прессе появилась информация о возможной покупке Китаем нефти из стратегических резервов РФ, а в ЕС так и не смогли договориться об эмбарго энергоресурсов из России.

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил снижение и терял около 1,2%, предвещая еще один день падения и движения к майскому минимуму 3858 пунктов на фоне страхов в отношении экономической рецессии, которые в четверг могут подтвердиться сокращением индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в мае.

События дня:

• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)

• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае (15.30 мск)

• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• продажи жилья на вторичном рынке США в апреле (17.00 мск)

• советы директоров Россетей Центра и Приволжья, РУСАЛа рассмотрят вопрос дивидендов за 2021 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На мировых фондовых площадках в четверг наблюдался уход от риска, который затронул рублевый индикатор Мосбиржи, в то время как долларовый РТС продолжал обновление локальных пиков на фоне очередного витка укрепления рубля. Продажи за рубежом, однако, вряд ли позволят индексу РТС закрепиться выше сопротивления 1255 пунктов по итогам дня, а мировой аппетит к риску до конца недели может оставаться низким ввиду новых сигналов об экономических проблемах в различных частях света.