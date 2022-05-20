После трех сессий роста подъем российского рынка акций приостановился. В четверг индекс МосБиржи на упавших почти в два раза относительно среды оборотах закрывался в незначительном минусе. Котировки в течение большей части сессии консолидировались в районе 2430 п. Какого-то устойчивого тренда не наблюдалось.

В краткосрочной перспективе нейтральная динамика на нашем рынке может сохраниться. На акции экспортеров оказывает давление очень крепкий рубль. При этом зависимость нашего рынка от волатильности на западных площадках сейчас пониженная. Колебания индексов Европы и США практически не сказываются на российском рынке.

Воздействие происходит только через сырьевые товары и в первую очередь цены на нефть. Однако фьючерсы Brent с марта находятся в безальтернативном боковике. Поэтому, пока наблюдаются движения в коридоре $100-115, российские голубые фишки могут практически полностью игнорировать их.

По индексу МосБиржи ключевая область сопротивления и в то же время верхняя граница локального диапазона консолидации сейчас расположена около 2460-2500 п. О существенном улучшении технической картины можно будет говорить лишь при пробое этих рубежей наверх. Конкретно сегодня на такой импульс вряд ли стоит рассчитывать.

А вот на следующей неделе это станет возможно, в центре внимания будет тема дивидендов Газпрома. В четверг состоится заседание совета директоров. Учитывая наибольшую долю акций компании в индексе (18,9%), итоговое решение окажет существенное влияние в том числе и на весь рынок в целом. В базовом сценарии мы можем увидеть дивдоходность в районе 20%.

Подтверждение консенсуса по дивидендам Газпрома (около 50 руб.) будет позитивно воспринято рынком. А вот любые отклонения от такого варианта способны вызвать неоправданно сильное падение, однако данный сценарий все-таки не является базовым.

С технической точки зрения после преодоления уровня 260 руб. по акциям Газпрома область сопротивления сместилась к 280-290 he,/

Валютный рынок. После непродолжительной консолидации российский рубль возобновил трендовое укрепление. Курс USD/RUB опускался до новых минимумов за два года около 61,5. Вероятность более глубокой просадки сохраняется.

Как мы видим, пока никакие факторы не способны сломать эту тенденцию, чреватую падением бюджетных поступлений от экспорта. Объем предложения валютной выручки настолько велик, что подавленный импорт не позволяет переварить эти объемы. При этом эластичность спроса населения и бизнеса на доллар в зависимости от изменения курса сейчас крайне низкая. Привычная за последние двадцать лет покупка долларов с целью сохранения средств для многих кажется уже не такой интересной историей в новых условиях. Набор инструментов для вложения валюты сильно сократился, а реальные процентные ставки по долларам и евро ниже, чем по рублю.

Высокие обороты в евро. В четверг произошло крайне редкое событие: объем торгов по евро превысил оборот по доллару на Мосбирже в режиме TOM. В евро объем составил 112,5 млрд руб., в долларе — 85,3. Возможно, это отчасти эффект от начала покупки российского газа по новой схеме, когда вся экспортная выручка от европейских потребителей конвертируется в рубль.

Меры валютного контроля. ЦБ РФ накануне смягчил временный порядок операций с наличной валютой. С сегодняшнего дня банки смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную валюту, за исключением долларов и евро. Разрешение продавать без ограничений связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.

Способна ли эта мера существенным образом повлиять на баланс спроса и предложения, вызвав ослабление рубля? На мой взгляд, пока нет. Все-таки операции с наличными не занимают значительную долю в спросе. Как мне кажется, принятые меры могут лишь способствовать исчезновению каких-то черных рынков наличной валюты.

Без снижения обязательной нормы продажи валютной выручки сырьевых экспортеров в 80% остановить фазу укрепления рубля будет сложно. Растут шансы временного спуска USD/RUB ниже 60.

С другой стороны, столь сильный рост национальной валюты обеспечит появление дефляции в России. За счет дешевого импорта индекс потребительских цен снизится. А ЦБ будет иметь все условия для агрессивного смягчения денежно-кредитной политики, что в свою очередь будет в том числе как раз способствовать росту импорта и стимулировать необходимый процесс импортозамещения при более низких кредитных ставках.

В связи с этим создается пространство для положительной переоценки средних выпусков корпоративных облигаций с погашением через 3-5 лет. В последние недели соответствующий индекс замер на одном месте. Ожидаю возобновления его роста в ближайшей перспективе.

На рынке акций США накануне продолжились распродажи, однако масштаб снижения сократился. Индекс S&P 500 потерял 0,6% и приблизился к минимумам с марта 2021 г.

В качестве возможных сценариев ближайших дней можно выделить либо формирование "двойного дна" с дальнейшим повторным техническим отскоком, либо обновление предыдущих годовых минимумов со спуском к 3800-3825 п., но опять же с последующим восстановлением. Факторы все еще высокой ликвидности и байбэков, вероятно, смогут оказать некоторую поддержку акциям до середины июня.

Бумаги в фокусе

∙ Qiwi (+10,4%). Бумаги начали выглядеть гораздо лучше рынка и, вероятно, эта тенденция только начинается. Акционеры Qiwi на этой неделе одобрили байбэк на Nasdaq и Мосбирже. Как сообщалось, может быть выкуплено до 10% всех бумаг. В течение 2 лет они должны будут быть либо погашены, что наиболее вероятно, либо проданы.

Торги на американской бирже сейчас не проводятся, а значит весь объем байбэка будет сосредоточен только на Мосбирже. Влияние на котировки зависит от интенсивности операций. Учитывая невысокую ликвидность по Qiwi, положительный эффект на динамику при проведении даже небольших покупок должен быть значительным.

∙ Сургутнефтегаз-ао (+1,3%), Сургутнефтегаз-ап (+5,1%). 0,8 руб. на одну обыкновенную акцию и 4,73 руб. на привилегированную рекомендовал выплатить совет директоров в качестве дивидендов по итогам 2021 г. Это 3,3% и 13,5% дивдоходности соответственно по цене закрытия четверга. Решение совпало с рыночными ожиданиями.

Какой-то идеи в обыкновенных акциях пока нет, а вот привилегированные бумаги остаются актуальной защитной историей от потенциального ослабления рубля. В текущей ситуации это не совсем актуально, учитывая динамику пары USD/RUB, однако к концу декабря, когда будет отсечка для переоценки валютной подушки курс может быть заметно выше текущих значений.

∙ TCS Group (-6,9%). После непродолжительного отскока бумаги вновь в лидерах снижения среди наиболее ликвидных акций. Опубликованный финансовый отчет оказался без цифр, что не дает инвесторам все ключевые ориентиры для полноценной оценки ситуации в компании. Впрочем, это касается всех банков.

Накануне в интервью Интерфаксу Владимир Потанин, купивший через Интеррос крупнейший пакет в TCS Group, заявил, что не планирует увеличивать долю. Также не планируется объединения Тинькофф банка с Росбанком, так как в «этом нет синергии». Сумма сделки по покупке TCS не раскрыта, но Потанин отметил, что это были сотни миллионов долларов.

∙ Сегодня состоятся заседания советов директоров Казаньоргсинтеза, Россети Центр и Волгоградэнергосбыта. В повестках есть вопрос дивидендов за 2021 г.

∙ Акции Куйбышевазота сегодня откроются с гэпом вниз на фоне дивидендной отсечки. На наш взгляд, закрытие этого ценового разрыва может произойти достаточно быстро. При этом ключевым фактором, мешающим продолжить трендовое движение наверх, для акций компании является чрезмерно сильное укрепление рубля.