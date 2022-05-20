Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть немного снижаются после разворота наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Страны Большой семерки тем временем обсуждают создание картеля покупателей, целью которого должно стать ограничение цен на российскую нефть.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после волатильной сессии и смены направления движения, завершились снижением трех основных индексов на 0,2-0,7%. Рынок оставался под нисходящим давлением в условиях надвигающего экономического спада, риски которого на этой неделе подчеркнули квартальные результаты и прогнозы ритейлеров. Кроме того, в четверг статистика показала падение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в мае с 17,6 до 2,6 пункта (ожидалось 16 пунктов) при увеличении числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе со 197 тыс. до 218 тыс. Доходность 10-летних гособлигаций США тем временем остается немногим ниже 3%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6% в рамках коррекции. День ожидается спокойным на макроэкономические и корпоративные события, что может позволить рынку немного восстановиться от локальных минимумов.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,36%, который развивает движение в сторону майского минимума с перспективой ускорения падения. В пятницу статистика показала неожиданный рост розничных продаж Великобритании в апреле в месячном измерении (на 1,4% по основному показателю) при ускорении производственной инфляции Германии в апреле с 30,9% до 33,5% г/г, выше прогноза. Европейские рынки в целом могут начать день с повышения, следуя за улучшением настроений в азиатском регионе.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,3%. Австралийский ASX 200 увеличился на 1,1%. Китайские индексы подскакивают в пределах 2,5% после снижения Народным банком процентной ставки по 5-летним кредитам (влияющей на ипотечные займы) на 15 базисных пунктов. На рынках ждут дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики КНР для помощи экономике страны.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после повышения примерно на 2,5% накануне, когда цены смогли выйти из минуса в ходе очередной волатильной сессии. Котировки пытаются удержаться выше поддержек 108 долл. и 106 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что все еще указывает на неплохие шансы обновления майских пиков 115,64 долл. и 115,53 долл. Последнее может произойти в том числе в ожидании улучшения экономической ситуации в КНР.

События дня:

• выступления представителей ЕЦБ и Банка Англии (по ходу сессии)

• совет директоров Россетей Центра рассмотрит вопрос по дивидендам за 2021 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, на 0,3-2,7%, вернувшись к смешанной динамике на фоне очередного раунда укрепления рубля. Долларовый индикатор продолжил обновление многонедельных пиков, а в пятницу вполне может проверить на прочность сопротивление 1255 пунктов, получая поддержку в том числе от сильного рубля. Индекс Мосбиржи остается в диапазоне 2370-2505 пунктов, из которого вряд ли выйдет по итогам недели.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился на 2,5-3,5% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс ослабевает в пределах 1%, и расположен в районе 62,50 руб. и 66,20 руб. соответственно, недалеко от достигнутых накануне многомесячных максимумов. Тенденция к укреплению российской валюты в целом сохраняется.

В начале торгового дня внешний фон скорее должен способствовать росту на российских биржах ввиду возвращения зарубежных инвесторов к покупкам после снижения процентной ставки в Китае. Страны Большой семерки тем временем продолжают разрабатывать способы нефтяного давления на Россию, обсуждая создание картеля, призванного ограничить цены на экспорт "черного золота". В остальном пятница не будет богатой на интересные макроэкономические события, что может позволить рынкам на время отвлечься от тревожных мыслей и немного подрасти.