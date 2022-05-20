К 13:00 мск 20 мая индекс Мосбиржи опустился на 1,38%, до 2402,84 пункта, индекс голубых фишек упал на 1,49%. РТС, напротив, поднялся на 2,57%, до 1277,68 пункта, на фоне укрепления российского рубля.

В лидеры роста вышли бумаги Qiwi (+6,11%), префы Транснефти (+2,42%) и акции Petropavlovsk (+0,51%). В аутсайдерах оказались X5 Retail Group (-3,29%), АФК Система (-3,00%) и Магнит (-2,71%).

Акции Qiwi продолжают дорожать на фоне программы обратного выкупа и в ожидании финансовой отчетности, которая выйдет в понедельник 23 мая. Инвесторы полагают, что показатели компании могут улучшиться, поскольку ряду клиентов банков пришлось в марте воспользоваться сервисами эмитента на фоне перебоев в деятельности финансово-кредитных организаций.

Бумаги Petropavlovsk укрепляются вслед за мировыми ценами на золото, вчера металл подорожал на 1,44%. Основной рост происходил уже после закрытия торгов на Московской бирже, поэтому его отыгрывают в акциях золотодобытчика только сегодня. Кроме того, 20 мая стоимость золота продолжает повышаться, прибавляя в моменте 0,2%.

Котировки Brent снижаются на 0,21%, до $111,81 за баррель, на фоне заявления главы Минфина США о возможности создать картель для ограничения цен на российскую нефть. Ранее американские чиновники предлагали ввести повышенные пошлины, но теперь рассматривают более жесткие варианты. Предполагается, что новая организация не будет покупать российские нефтепродукты дороже определенных значений. В конце мая в Брюсселе состоится встреча, на которой страны ЕС выразят свое мнение по этому вопросу. Если подобный картель будет создан, это может оказать давление на котировки Brent. В этом случае не исключено снижение нефтяных цен к $102-107 за баррель к концу месяца.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 4,49%, до 59,12. EUR/RUB падает на 5,12%, до 62,37. Стремительное укрепление российской национальной валюты к доллару будет продолжаться до отмены правила об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Снижение пары EUR/RUB может носить еще более долгосрочный характер. Не исключено, что в текущем году "европеец" будет стоит дешевле "американца" в рублевом эквиваленте.

До конца сессии пары USD/RUB и EUR/RUB, по нашему мнению, будут торговаться в диапазонах 57,0-63,0 и 60,0-64,6 соответственно. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущих торгов: зона 2300-2500 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1200-1290 пунктов.