Доллар может попытаться закрепиться ниже 60 рублей
На предстоящей неделе главным фактором для движения мировых рынков останутся ожидания инвесторов относительно действий мировых Центробанков в рамках денежно-кредитной политики и их влияния на мировую экономику. Инвесторы опасаются удорожания фондирования в различных мировых валютах и снижения ликвидности на рынках. Основной фокус внимания сосредоточен на возможных дальнейших действия ФРС США. Высокая инфляция может заставить американского регулятора пойти на более активное ужесточение ДКП.
Это будет способствовать росту ставок в американской экономике, что негативно скажется на показателях компаний, а также приведет к росту доходности американских казначейских облигаций, что стимулирует переток средств из акций в облигации. При этом сам объем долларовой ликвидности будет снижаться за счет сокращения баланса регулятора, накопленного в рамках программ количественного смягчения. Данные факторы в среднесрочной перспективе негативны для рисковых активов. В сложившейся ситуации инвесторы будут использовать коррекционный рост рынков акций, как возможность сократить объем данных бумаг в портфелях, замещая их защитными инструментами.
Вторым фактором, способным оказать влияние на динамику мировых рынков, выступит большой блок важной макроэкономической статистики. Отдельно выделим данные по предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США за май, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках. В случае выхода слабых данных, рынки акций могут оказаться под давлением. Плюс к этому, инвесторы будут внимательно следить за выступлениями представителей мировых Центробанков и обратят внимание на публикацию протоколов последнего заседания ФРС. Также отметим пересмотры ВВП Германии и США, выход статистики по заказам на товары длительного пользования и расходам на личное потребление в Штатах.
На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль уверенно укрепился к основным мировым валютам. По итогам дня доллар упал на 2,7%, отступив в район 60,2 рубля, евро снизился на 2,5%, закончив неделю ниже 63 рублей. Сегодня национальная валюта может попытаться продолжить восходящую динамику, на фоне повышенных продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который пройдет 25 мая. В результате, пара доллар/рубль может предпринять еще одну попытку ухода ниже 60 рублей и закрепления под этим уровнем.
https://1prime.ru/experts/20220523/836957694.html