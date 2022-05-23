На предстоящей неделе главным фактором для движения мировых рынков останутся ожидания инвесторов относительно действий мировых Центробанков в рамках денежно-кредитной политики и их влияния на мировую экономику. Инвесторы опасаются удорожания фондирования в различных мировых валютах и снижения ликвидности на рынках. Основной фокус внимания сосредоточен на возможных дальнейших действия ФРС США. Высокая инфляция может заставить американского регулятора пойти на более активное ужесточение ДКП. WSJ сообщила о возможной отправке спецназа США в Киев

Это будет способствовать росту ставок в американской экономике, что негативно скажется на показателях компаний, а также приведет к росту доходности американских казначейских облигаций, что стимулирует переток средств из акций в облигации. При этом сам объем долларовой ликвидности будет снижаться за счет сокращения баланса регулятора, накопленного в рамках программ количественного смягчения. Данные факторы в среднесрочной перспективе негативны для рисковых активов. В сложившейся ситуации инвесторы будут использовать коррекционный рост рынков акций, как возможность сократить объем данных бумаг в портфелях, замещая их защитными инструментами.

Вторым фактором, способным оказать влияние на динамику мировых рынков, выступит большой блок важной макроэкономической статистики. Отдельно выделим данные по предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США за май, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках. В случае выхода слабых данных, рынки акций могут оказаться под давлением. Плюс к этому, инвесторы будут внимательно следить за выступлениями представителей мировых Центробанков и обратят внимание на публикацию протоколов последнего заседания ФРС. Также отметим пересмотры ВВП Германии и США, выход статистики по заказам на товары длительного пользования и расходам на личное потребление в Штатах.

На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль уверенно укрепился к основным мировым валютам. По итогам дня доллар упал на 2,7%, отступив в район 60,2 рубля, евро снизился на 2,5%, закончив неделю ниже 63 рублей. Сегодня национальная валюта может попытаться продолжить восходящую динамику, на фоне повышенных продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который пройдет 25 мая. В результате, пара доллар/рубль может предпринять еще одну попытку ухода ниже 60 рублей и закрепления под этим уровнем.