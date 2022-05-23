Рынок нефти по итогам пятничных торгов показал сдержанный рост: Brent завершила неделю у отметки 113 долл./барр.

Позитивным настроениям продолжали содействовать снижение долларовых ставок, а также ожидания усиления спроса на топливо с июня ввиду начала автомобильного сезона в развитых странах и планов Шанхая по постепенному ослаблению карантинных ограничений. Впрочем, безыдейность, царившая на западных рынках, ограничила развитие роста нефтяных котировок в концовке недели.

Сегодня утром нефтяные котировки продолжают повышаться, отыгрывать перспективы сохранения дефицита нефтепродуктов.

Способствуют повышению цен на нефть, да и в целом товарных рынков технически неплохое закрытие торгов в США, оказывающее поддержку настроениям на фондовых рынках, а также сохраняющаяся слабость доллара. Склонны ждать развития фазы роста в начале недели, с выходом Brent в зону максимумов с конца марта, в диапазон 115-120 долл./барр.