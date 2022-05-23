Нефть Brent в начале недели сможет продолжить рост
Рынок нефти по итогам пятничных торгов показал сдержанный рост: Brent завершила неделю у отметки 113 долл./барр.
Позитивным настроениям продолжали содействовать снижение долларовых ставок, а также ожидания усиления спроса на топливо с июня ввиду начала автомобильного сезона в развитых странах и планов Шанхая по постепенному ослаблению карантинных ограничений. Впрочем, безыдейность, царившая на западных рынках, ограничила развитие роста нефтяных котировок в концовке недели.
Сегодня утром нефтяные котировки продолжают повышаться, отыгрывать перспективы сохранения дефицита нефтепродуктов.
Способствуют повышению цен на нефть, да и в целом товарных рынков технически неплохое закрытие торгов в США, оказывающее поддержку настроениям на фондовых рынках, а также сохраняющаяся слабость доллара. Склонны ждать развития фазы роста в начале недели, с выходом Brent в зону максимумов с конца марта, в диапазон 115-120 долл./барр.
https://1prime.ru/experts/20220523/836957952.html