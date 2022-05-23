Рынок ушел в коррекцию. Лидерами роста стали акции Qiwi (+10,97%) в ожидании отчетности, которая может быть опубликована в этот понедельник. Лидерами падения стали бумаги Фосагро (-6,19%) и X5 Group (-5,86%). Пара USD/RUB опустилась ниже 60, на этом фоне индекс РТС, несмотря на коррекцию рынка, находился на положительной территории.

Банк России снял ряд ограничений. С 1 июня будет разрешена короткая продажа акций и покупка валюты с кредитным плечом, размер которого, впрочем, будет значительно снижен. Негативная реакция рынка дополнительно обусловлена информацией, что нерезидентам могут разрешить продать акции. Это способно вызывать значимое падение котировок из-за нарушения баланса между спросом и предложением на этом сегменте рынка. Однако нельзя исключать, что поддержку рынку окажут эмитенты или крупные фонды. В условиях разрешения коротких позиций, по нашему мнению, на бирже возрастет волатильность и котировки акций будут больше подвержены влиянию динамики на внешних площадках.

Коррекция может продолжиться. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2300-2350 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 60-62.