Неделя началась снижением на биржевых площадках. Лидерами роста вновь стали акции Qiwi (+5,22%). В аутсайдерах оказались бумаги Татнефти (-7,12%), поскольку дивидендные ожидания инвесторов оправдались не в полной мере. Пара USD/RUB впервые за четыре года опустилась ниже 58.

Укрепление нацвалюты продолжается. В Минэке допустили, что курс доллара и евро к рублю достиг минимума, но словесные интервенции не способны удержать российскую валюту от дальнейшего укрепления. Импортеры, в свою очередь, не смогут выкупить с рынка весь объем продаваемой иностранной валюты, даже если спрос с их стороны усилится. В паре EUR/RUB вновь был зафиксирован рекордный оборот, что оказало давление на курс доллара в паре к рублю. Можно ожидать, что по окончании налогового периода и при отсутствии платежей за газ укрепление российской валюты приостановится. Минфин снизил требование продажи валютной выручки экспортерами до 50%. На наш взгляд, это не приведет к перелому тренда в ближайшее время, но замедлит укрепление рубля. Основное давление оказывают продажи евро после получения платежей за газ из недружественных стран (норма реализации иностранной валюты составляет 100%). Как следствие, в дни, когда будут проходить продажи, курс USD/RUB будет снижаться под давлением пары EUR/RUB. В перспективе можно ожидать снижения нормы продажи выручки до 30%, что, на наш взгляд, приведет к балансировке спроса и предложения. На текущей неделе пара USD/RUB, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 57-61.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе нет важных корпоративных событий. Влияние внешнего фона снова невелико. На рынок давят спекулятивные ожидания относительно снятия запрета на открытие шортов и на продажи акций нерезидентам. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2250-2350 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB на текущую сессию: коридор 57-59.