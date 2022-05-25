Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Минфин США не продлил России лицензию, позволяющую обслуживать внешний долг, что вновь ставит РФ под угрозу технического дефолта.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после снижения в течение большей части дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-2,3% Индикатору Dow Jones Industrial Average удалось выйти в плюс, в то время как Nasdaq показал динамику хуже рынка на фоне просадки акций Snap (на 43%) и других высокотехнологичных компаний, завязанных на рынок онлайн-рекламы из-за ухудшения прогнозов по отрасли. Макроэкономические данные при этом показали замедление темпов роста деловой активности в секторе услуг и производства США в мае, а также падение продаж на первичном рынке жилья в апреле на 16,6% м/м.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5% в рамках коррекции, оставаясь ниже краткосрочного сопротивления 4060 пунктов. Рынок в течение дня ждут данные о динамике заказов на товары длительного пользования и публикация протоколов заседания ФРС.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,6%, который растерял весь прирост предыдущего дня на фоне опасений в отношении ситуации в мировой и региональной экономике. В среду пересмотренные данные подтвердили рост ВВП Германии в 1-м квартале на 4% г/г, в то время как индекс потребительского климата Gfk страны в июне вырос с —26,6 до —26 пунктов, в соответствии с прогнозами, что может поддержать восстановление на фондовом рынке.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,25%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,4%. Китайские индексы прибавляют в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром дорожают примерно на 0,5% после незначительных изменений накануне. Цены продолжают консолидацию выше поддержек 108,50 долл. и 106,50 долл. соответственно в ожидании значимых драйверов движения. В Американском институте нефти (API) сообщили об увеличении запасов нефти на прошлой неделе на 600 тыс. баррелей, в то время как от Минэнерго США ожидают данных об их сокращении на 730 тыс. баррелей. Тем не менее запасы нефтепродуктов, по оценкам API, упали на 5,1 млн баррелей — позитивный для цен сигнал.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Лагард (11.00 мск)

• заказы на товары длительного пользования США в апреле (15.30 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• индекс цен производителей России в апреле (19.00 мск)

• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)

• финансовые результаты Ozon по МСФО за 1-й кв. 2022 г. (возможны изменения)

• акции ТМК последний день торгуются с дивидендами за 2021 год

• ежегодные встречи Мирового экономического форума

• квартальные результаты NVIDIA

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь изменились разнонаправленно, на 0,3-1,6%, при этом рублевый индикатор вернулся к нижней границе диапазона 2280-2505 пунктов после падения в район поддержки 2220 пунктов в течение дня. Покупатели пока ограниченно сдают позиции, а долларовый РТС, несмотря на попытки роста, остается ниже 1300 пунктов. На рынке в целом ощущается краткосрочное нисходящее давление и неопределенность.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился на 1,8-2,6% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс изменяется разнонаправленно, в пределах 2,5%, и расположен в районе 56,70 руб. и 60,65 руб. соответственно, недалеко от долгосрочных поддержек 55,50 руб. и 59,50 руб., которые могут остановить основной тренд. Российская валюта в целом продолжает получать поддержку от налогового периода, новых условий оплаты газа, сокращения импорта и валютных ограничений.

В начале торгового дня внешний фон может поддержать сдержанный рост на российском рынке, который на зарубежных площадках проходит в рамках коррекции и без веских поводов для оптимизма, в связи с чем может быстро исчерпать себя. На рынке РФ накануне под вечер наблюдались точечные покупки в таких ликвидных именах как Сбербанк, но не факт, что они получат продолжение сегодня. На биржах сохраняется высокий градус неопределенности, а Минфин США, похоже намеревается, обеспечить России технический дефолт по обслуживанию внешнего долга. Ранее попытки западных стран спровоцировать дефолт, впрочем, не привлекали большого внимания инвесторов.