Цены на нефть во вторник оставались стабильны, если сравнивать с волатильностью предыдущих недель. Бенчмарки Brent и WTI двигались разнонаправленно, в результате спред между сортами стал чуть шире. Сорт WTI отставал на фоне новостей о том, что США могут ввести экспортные ограничения для снижения внутренних цен на топливо. За океаном, в Китае, ситуация с COVID-19 не улучшается, что также ограничивает потенциал роста цен.

Фьючерсы на Brent продолжают постепенно приближаться к четвертому по счету тестированию сопротивления $115 за баррель. Локальные минимумы растут, что указывает на усиливающееся давление со стороны покупателей. Очередной подход к уровню может завершиться пробоем и откроет пространство для движения к следующим целям $123-124.

Минэнерго США Дженнифер Гранхолм заявила, что президент не исключает введения экспортных ограничений, чтобы ограничить рост внутренних цен на топливо. С учетом ситуации, это нельзя назвать неожиданным, поскольку цены на топливо в стране находятся на рекордных максимумах. Цены на дизельное топливо в среднем около $5,56 за галлон, фьючерсы на бензин на CME показывают $3,8 за галлон. Ограничение экспорта могло бы охладить ситуацию на внутреннем рынке и поддержать рейтинги действующей администрации, которая готовится к предстоящим осенним выборам.

США обычно выступают нетто-импортером топлива, однако с начала марта страна поставляет на экспорт больше, чем закупает из-за рубежа. Вероятно, это связано с ростом поставок в Европу, которая стремится отказаться от сотрудничества с Россией.

За последний месяц топливный экспорт из США составил в среднем 9,4 млн б/с, из которых 6 млн б/с приходится на нефтепродукты. По отношению к внутреннему потреблению эти 6 млн б/с составляют более 30%. Частичное сокращение экспортного объема могло бы ощутимо поддержать местных потребителей. Однако эти баррели уйдут с внешнего рынка, так что общий баланс в мире останется прежним. Это является аргументом в пользу сохранения высоких цен на фоне дальнейшего расширения спреда между Brent и WTI к равновесным значениям в районе 4 с барреля.

Ограничительные меры в Шанхае продолжают ослабевать, однако в Пекине ситуация ухудшается. В рамках политики "нулевой терпимости" власти ужесточают ограничения. Столица сопоставима с Шанхаем по количеству населения и уровню экономической активности, так что смягчение локдауна в Шанхае компенсируется ужесточением в Пекине. Ситуация все больше располагает к тому, что подавленный спрос на топливо в Китае может растянуться на июнь, что будет ограничивать потенциал роста цен.

По предварительным данным от API, запасы нефти в США на прошлой неделе могли вырасти на 567 тыс. барр. Запасы бензина могли сократиться на 4,2 млн барр., запасы дистиллятов — на 949 тыс. барр. В целом данные позитивны, но рынок больше смотрит на официальную статистику от Минэнерго США, которая будет представлена сегодня в 17:30 по МСК.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent растут на 1,1% и торгуются в районе $114,9 за баррель.