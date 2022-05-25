Мы ожидаем, что Банк России на внеочередном заседании 26 мая будет выбирать между снижением ключевой ставки на 200 или 300 б.п., до 11-12% годовых.

Учитывая внеплановый характер решения, мы склоняемся к тому, что ЦБ, как и на двух предыдущих заседаниях, выберет шаг в 300 б.п. и снизит ставку до 11% годовых.

В пользу резкого смягчения монетарной политики выступают замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, стремительное укрепление рубля, спад кредитования и экономической активности.

С момента последнего заседания ЦБ 29 апреля курс рубля укрепился к доллару на 21%, с 71 до 56. Укрепление рубля помогает снизить стоимость импортных товаров и замедлить инфляцию, которая в последние две недели вернулась к сезонной норме. Росстат сообщил, что недельная инфляция к 13 мая замедлилась до 0,05% с 0,12% неделей ранее. В ближайшие недели не исключена недельная дефляция.

Банк России сообщил о том, что благодаря укреплению рубля инфляционные ожидания населения в мае снизились до 11,5% с 12,5% в апреле и вернулись к значениям мая предыдущего года.

В то же время укрепление рубля невыгодно для бюджета РФ и экспортёров. В начале недели в Минэкономразвития сообщили, что "сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях" и дальнейшей адаптации курса к новым экономическим реалиям должно способствовать снижение ключевой ставки Центробанка.

В начале июня заканчиваются трехмесячные депозиты в банках, которые выдавались по ставкам 20+. Снижение ключевой ставки позволит перераспределить высвобождаемые средства в пользу потребления и других инструментов инвестирования, включая фондовый и валютный рынки.

Данные ЦБ о кредитовании за апрель показали, что выдачи ипотеки банками сократились в 3,2 раза, потребительское кредитование сократилось второй месяц подряд (-1,8%), корпоративный портфель банков практически не изменился.

Ожидаем, что снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов — вкладов, потребительских кредитов, ипотеки, а также снизит ставки на долговом рынке. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос.

Полагаем, что Банк России оставит сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки в этом году. Полагаем, что к концу года ключевая ставка может опуститься до 9-10% годовых.