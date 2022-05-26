В среду на мировых рынках вновь активизировались покупки, в результате чего индексы MSCI World и MSCI EM, демонстрирующие состояние развитых и развивающихся рынков соответственно, смогли продемонстрировать умеренный рост, поднявшись на 0,7% и 0,3%. При этом динамику последних дней на мировых рынках можно охарактеризовать, как консолидацию над годовыми минимумами. В отсутствии факторов, способных оказать существенное влияние на оценку рынками дальнейших действий ведущих Центробанков в свете денежно-кредитной политики, привели к тому, что часть инвесторов взяла паузу в принятии решений, а часть перешла к фиксации прибыли по спекулятивным «коротким» позициям, накопленной в рамках снижения от максимумов года. Днем ранее изменить оценки участников торгов могла публикация протоколов последнего заседания ФРС США, однако они не дали рынкам новых ориентиров по дальнейшим шагам регулятора.

При этом, несмотря на слабые данные по базовым заказам на товары длительного пользования (0,3% м/м при ожидавшемся подъеме на 0,6% м/м) в Штатах по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 1% соответственно. Покупки преобладали в бумагах большинства секторов, а лидерами стали сектора товаров вторичной необходимости и нефтегазовый, индексы которых поднялись на 2,8% и 2%. Аутсайдерами дня стали сектора здравоохранения и энергетический, показавшие снижение в пределах 0,1%.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. Так, в Азии ведущие индексы снижаются в пределах 0,5%. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,3%, торгуясь в районе 111,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодняшнего дня выделим внеочередное заседание ЦБ РФ, где регулятор может пойти на дальнейшее снижение ставки. Релиз по его итогам будет опубликован в 10.30 мск. Также отметим выход данных по заявкам на пособие по безработице и незавершенным сделкам на рынке жилья в Штатах и пересмотр ВВП США за первый квартал.

По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 2%, закончив день в районе 2 340 пунктов. Сегодня утром на нашем рынке может сохраниться преобладание покупок, несмотря на умеренно негативный внешний фон. В сложившейся ситуации индекс Мосбиржи предпримет попытку выхода в диапазон 2 350 — 2 400 пунктов, преодолев краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от майских максимумов. В случае закрепления в данном коридоре, рынку откроется путь к максимумам месяца, а их преодоление может стимулировать дальнейшее восстановление российских акций.

На валютной секции Московской биржи в среду рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 4,5%, поднявшись в район 59,3 рубля, евро прибавил 3,6%, закончив торги чуть выше 60,6 рубля. Снижение поддержки рубля со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат позволило основным мировым валютам перейти к коррекционному восстановлению. Сегодня данная тенденция может быть продолжена, что позволит паре доллар/рубль предпринять попытку выхода выше отметки 60 рублей. Отметим, что на наш взгляд, сегодняшнее решение российского регулятора по ставке не окажет существенного влияния на валютный рынок.