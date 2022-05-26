Рынок нефти в среду показал весьма сдержанный рост: фьючерс на Brent прибавил 0,4%, тестируя, но так и не сумев преодолеть отметку 115 долл./барр.Способствовали ослаблению импульса к росту котировок очередная порция невыразительной статистики по США. Так, данные по заказам на товары длительного пользования в апреле оказались хуже консенсусов. Кроме того, недельный отчет Минэнерго США не вполне оправдал ожидания. С одной стороны, уровень запасов сырой нефти снизился на 1 млн барр., а рост загрузки американских НПЗ повысился до 93,2%, уровней, более привычных для автомобильного сезона, который стартует лишь со следующей недели. Однако, запасы бензина в США на прошлой неделе сократились лишь на 0,48 млн барр., не столь резко, как по оценкам Американского института нефти (-4,2 млн барр.), вышедшим накануне.

Кроме того, спрос на нефтепродукты в стране заметно не вырос, а вот чистый экспорт топлива из страны увеличился на 1 млн барр./сутки, что привело к локальной просадке котировок, на наш взгляд, не вполне оправданной.

Сегодня утром цены на Brent вновь слабо растут. Ожидания по росту спроса в США и КНР, и перспективы ухудшения и так напряженной ситуация с бензином продолжают поддерживать котировки, хотя явных новостных триггеров для активного развития роста пока рынок и не нашел. Мы по-прежнему склонны ждать новых попыток выхода Brent в диапазон 115-120 долл./барр..