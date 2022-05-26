Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются расти после сдержанного повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. На российском рынке ждут объявления о дивидендах таких нефтегазовых гигантов как Газпром и Роснефть.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,6-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок находился в стадии восходящей коррекции с многомесячных минимумов, при этом информация, содержащаяся в протоколах заседания ФРС, не испугала инвесторов. Регулятор подчеркнул свое намерение охладить инфляцию и указал, что считает целесообразным повышение процентных ставок на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях. Подобный сценарий инвесторы довольно давно закладывают в цены.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3% перед публикацией пересмотренных данных по ВВП за 1-й квартал и очередными отчетностями ритейлеров. Рынок в целом остается в напряженном состоянии из-за перспективы замедления роста экономики.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который, однако, не отвоевал и половины потерь предыдущего дня. Индикатор краткосрочно консолидируется перед определением с дальнейшим направлением движения, находясь под среднесрочным нисходящим давлением.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. В четверг процентную ставку в регионе повысил Банк Южной Кореи. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%. Австралийский ASX 200 упал на 0,7%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%, на фоне дальнейшего снижения числа заболевших коронавирусом в стране, а также обещаний властей сделать всё возможное для поддержки национальной экономики во 2-м квартале.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром дорожают примерно на 0,5% после аналогичного повышения накануне. Цены остаются в нерешительности у краткосрочных сопротивлений 115 долл. и 111,50 долл. соответственно, закрепление выше которых может спровоцировать новую волну роста и, вероятно, произойдет в случае поступления факторов, предвещающих ускорение спроса или ограничение предложения. В ЕС продолжают обсуждать нефтяное эмбарго в отношении России, и некоторые страны не исключают его введения в ближайшие дни. В США при этом могут рассмотреть запрет на экспорт нефтепродуктов из страны.

События дня:

• ежегодные встречи Мирового экономического форума

• внеочередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке (10.30 мск)

• пересмотренный ВВП США в 1-м кв. 2022 г. (15.30 мск)

• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США в апреле (17.00 мск)

• советы директоров Газпрома, Роснефти, Детского мира, Совкомфлота обсудят дивиденды за 2021 год

• квартальные результаты Dollar Tree, Gap

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снова изменились разнонаправленно, в пределах 3%, но на этот раз в плюсе оказался рублевый индикатор, который продвинулся ближе к верхней границе диапазона 2280-2505 пунктов на фоне дивидендных ожиданий и улучшения настроений за рубежом. Долларовый РТС из-за разворота рубля стремился к поддержке 1200 пунктов, закрепление ниже которой укажет на риски падения в район 1130 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Рубль накануне на Мосбирже потерял 3,5-4,5% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс снижается в пределах 2,5% и расположен в районе 60,20 руб. и 65,15 руб. соответственно перед внеочередным заседанием ЦБ РФ по процентной ставке. От регулятора ждут снижения ставки с текущих 14%, что в четверг спровоцировало разворот рубля от важных технических уровней 55,50 руб. и 59,50 руб. и может способствовать дальнейшей восходящей коррекции валютных пар с ближайшими важными сопротивлениями у 65 руб. и 69 руб. соответственно.

В начале торгового дня внешний фон может спровоцировать сдержанное снижение российских индексов, которое в случае с РТС будет подогреваться падением рубля. Мировой аппетит к риску в четверг несколько снизился, но в течение дня рынок РФ могут поддержать объявления о дивидендах таких гигантов как Газпром и Роснефть. В остальном как российские, так и фондовые площадки остаются в основном медвежьем тренде и пока пытаются расти максимум в рамках коррекции. На макроэкономическом фронте основное внимание в четверг будет сосредоточено на данных из США.