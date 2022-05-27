Российская валюта против доллара и евро в течение завершившейся недели ощутимо просела, хотя первая ее половина и прошла в хорошем инерционном росте.

В результате, обе основные резервные валюты в очередной раз обновили многолетние минимумы. Доллар на неделе максимально падал до 55,8 рубля — к минимуму с февраля 2018 года, евро — до 57,1 рубля — с мая 2015 года. Однако затем они бодро отскочили на максимумы с 11 мая 67,5 рубля за доллар и 71,7 рубля за евро.

Стоит напомнить, что исторические максимумы доллар и евро обновили 10 марта на отметках 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.

Основной импульс ослаблению рубля в середине недели задал ЦБ РФ, внепланово понизивший ключевую ставку сразу с 14% годовых до 11%. При этом послабления валютных ограничений в комплексе со словесными интервенциями поддержали ослабление рубля.

Внешний фон оставался позитивным для рубля. Так, рынок нефти торговался выше уровня 110 долларов за баррель марки Brent. Однако, глобальные рыночные драйверы сейчас остаются в тени внутренних факторов российского валютного рынка. Впрочем, дорогая нефть помогает формировать значительный приток валютной экспортной выручки, даже при возможном сокращении физического объема поставок.

В целом, курс доллара и евро подскочил впервые после пяти недель падения — соответственно на 6,47 рубля до 66,7 рубля и на 6,89 рубля до 69,69 рубля — за прошлую неделю. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась до 7,65 тысячи против 6,7 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ИНЕРЦИОННО РОС…

Рубль начал рабочую неделю инерционным ростом против доллара и евро. Приближение пика налогового периода (25 мая), приходящегося на завершающуюся неделю, по традиции увеличило предложение валюты, поскольку требует от игроков аккумулирования рублевой ликвидности, что становится сложным в условиях упавшего курса инвалют и общей ликвидности рынка. В мае перечисления в бюджет оцениваются в сумме около 2,6 триллиона рублей.

При этом ЦБ РФ опроверг информацию о возобновлении покупок валюты через посредников для удержания рубля от неконтролируемого укрепления — это поддержало курс рубля. Ранее в СМИ со ссылкой на источники появились сообщения о таких якобы действиях Центробанка.

При этом смягчение валютных ограничений прошло почти незамеченным — рубль лишь слегка уменьшил темпы роста. Решение правкомиссии по снижению требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50% Минфин РФ объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.

Только прохождение в среду пика налоговых платежей мая и новости от ЦБ смогли приостановить ралли рубля, которое в среду привело к обновлению им многолетних максимумов. Регулятор в среду заявил, что рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки внепланово уже в четверг. Следующее, плановое заседание ЦБ состоится 10 июня. Эксперты сразу заговорили о возможном резком снижении ставки в июне сразу до 10% годовых с нынешних 14%.

НО ПОТОМ НАЧАЛ ПРОВАЛИВАТЬСЯ

Завершение рабочей недели рубль провел в условиях резко возросшей волатильности, которая привела к взлету доллара и евро, обновивших максимумы с конца первой декады мая.

Банк России даже ещё чуть больше удивил игроков рынка — на внеплановом заседании он снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых. При этом рассматривалось ее снижение либо на 3, либо на 2 процентных пункта — до 11% или до 12% (как ожидал рынок) соответственно, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Банк России считает, что текущее снижение ключевой ставки не создает проинфляционных рисков, заявила глава ЦБ, а значит снижение ставки продолжится. Замедление кредитования в России показывает, что кредитно-денежные условия в экономике жесткие, но инфляционные риски заметно снизились, добавила она.

В итоге доллар от минимума среды (55,8 рубля) максимально подскакивал в пятницу на 11,7 рубля до 67,5 рубля, а евро — на 14,6 рубля до 71,7 рубля (с 57,1 рубля). Такая резвость отскока курсов инвалют могла стать следствием накопившихся в большом количестве коротких позиций по доллару и евро (открытых в надежде на их дальнейшее падение). Как только валюты стали расти, эти позиции стали (зачастую принудительно) закрываться, инвалюта ажиотажно покупалась, что еще больше подстегивало ее рост.

Словесные интервенции поддерживали этот тренд. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что России необходимо возвращаться к равновесному курсу рубля, который был раньше. Текущий низкий курс доллара к рублю в долгосрочном плане представляет проблему. Реально эффективный курс рубля сейчас на 40% крепче, чем в среднем за последние 5 лет, оценил он.

Впрочем, уже в пятницу ослабление рубля замедлилось, и немудрено. Сам министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что доллар и евро стали токсичной валютой для России. "Что нам с ней делать?", — задал он риторический вопрос. При этом министр уточнил, что запрет на вывоз капитала из РФ для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки золотовалютных резервов РФ.

Таким образом, баланс потоков на рынке после трехдневной волатильности может опять развернуться в пользу укрепления рубля, пока импорт не станет хотя бы в какой-то мере уравновешивать остающийся большим экспорт.